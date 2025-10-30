트럼프 “한국 핵잠 승인”…강동길 “배수량 5000톤 이상·건조 10년”

도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵추진 잠수함 건조를 공식 승인하면서, 우리 해군의 차세대 핵잠수함 프로젝트가 본격화할 전망이다.
강동길 해군참모총장은 30일 국회 국방위원회 국정감사에서 “핵추진 잠수함 착수 시기는 아직 결정되지 않았지만, 결정된다면 10년 이상 걸릴 것”이라며 “배수량은 5000t(톤) 이상이 될 것으로 본다”고 밝혔다.
● 트럼프 “韓 핵잠 필라델피아서 건조”…美 협조 본격화
트럼프 대통령은 전날 자신의 소셜미디어(SNS)에 “한국의 핵잠이 미국 필라델피아 조선소(Philly Shipyard) 에서 건조될 것”이라고 밝혔다.
이 발언은 한국의 핵잠 건조 계획에 대한 미국 정부의 사실상 최종 승인 신호로 해석된다. 한국은 핵연료 공급 문제로 추진이 지연돼 왔지만, 이번 승인으로 우라늄 농축 및 기술 협조 루트가 열릴 가능성이 커졌다.
강 총장은 “우라늄 농축도는 평화적 사용이 가능한 20% 이하의 저농축(LEU) 수준이 될 것”이라며 “미국 측 협조를 받는다면 핵연료 부분까지 완결점에 이를 수 있을 것”이라고 말했다.
● “핵잠 4척 이상 필요…北 SLBM 즉각 대응 전력”
안규백 국방부 장관은 핵잠수함 도입 필요성에 대해 “최소 4척 이상은 필요하다”며 “디젤 잠수함은 속도와 작전 지속 능력에 한계가 있다. 핵잠은 북한의 SLBM(잠수함발사탄도미사일)에 즉각 대응할 수 있는 전력”이라고 강조했다.
안 장관은 더불어민주당 정청래 의원의 핵추진 잠수함 건조 준비 질의에 “핵추진 잠수함을 건조할 수 있는 여러 여건을 이미 갖춰놨고 마지막에 연료가 필요했던 것인데 그 부분에 대해서 미국 협조를 받아서 완결점을 이룬다고 평가할 수 있겠다”고 했다.
● “핵추진 잠수함 국내 건조는 추가적인 논의 거쳐야”
안 장관은 트럼프 대통령이 언급한 미국 내 건조 계획에 대해 강 총장은 “이 문제는 한미 간 추가적인 논의가 필요하다”며 신중한 입장을 보였다.
유용원 국민의힘 의원이 “핵잠과 소형 원자로는 국내에서 제작하고, 농축 우라늄만 미국이 공급하는 구조 아니냐”고 묻자, 안 장관은 “그렇다”고 답했다.
안 장관은 우리 해군의 핵추진 잠수함이 미국의 기술지원을 받아 미 해군이 운용하고 있는 로스엔젤레스급(6900톤급), 버지니아급(7800톤급)이 건조될 가능성에 대해선 “오늘 새벽에 나온 안건이기 때문에 파악해 봐야한다”고 답했다.
강 총장은 핵추진 잠수함 배치 착수 시기에 대해선 “결정되지 않았다”면서도 “결정이 난다면 10여년 정도 소요되기 때문에 결정하더라도 2030년대 중반 이후가 될 것”이라고 밝혔다.
핵추진 잠수함을 총리실 직속 국책사업으로 추진해야할 필요가 있다는 지적에 대해 안 장관은 “맞다. 관 부서와 유기적인 협력 체계를 구축해서 손색이 없도록 만전의 준비를 하겠다”고 답했다.
최재호 기자 cjh1225@donga.com
