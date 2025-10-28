盧사위 곽상언 “노무현 정신이 엿장수 마음이냐” 최민희 저격

노무현 전 대통령의 사위인 더불어민주당 곽상언 의원이 28일 같은 당 최민희 의원을 향해 “적어도, 엿장수 마음이 노무현 정신은 아닐 것”이라고 비판했다. 앞서 최 의원이 ‘딸 결혼식 논란’으로 비판이 쏟아지자 ‘노무현 정신’을 언급한 것에 대해 불쾌감을 드러낸 것으로 보인다.
이날 곽 의원은 “오해를 막기 위해 한 말씀 드린다”며 페이스북에 글을 남기며 최 의원 관련 기사를 링크했다. 곽 의원은 “노무현의 정치는 자신의 이익이 아니라 공동체의 이익을 우선한다”며 “현재의 이익을 위해 선택하는 것이 아니라 미래를 위한 가치를 향해 돌진한다”고 반박했다.
이어 “가치를 무시하고 이익을 추구하는 것, 공동체의 이익이 아니라 자신의 이익을 위해 선택하는 것, 자신의 이익을 위해 타인의 이익과 공동체의 가치를 해하는 것은 노무현 정신이 아니다”고 강조했다.
앞서 최 의원은 국정감사 기간동안 국회에서 딸의 혼례를 치른 뒤 비판이 일자 “악의적 허위조작정보”라고 규정하며 “다시 노무현 정신으로 무장해야 할 때”라고 강조했다. 그는 “언론정상화 운동을 하면서 늘 악의적 허위조작정보는 사회적 가치관을 병들게 하는 암세포라고 생각했다”며 “결론은 우리가 판단력을 잃지 않는 것”이라고 주장했다. 이어 “허위조작정보에 휘둘리지 않도록 깨어있는 시민의 조직된 힘”을 강조하며 노무현 정신을 언급했다. 자신을 향한 비판을 ‘허위 조작 정보’로 규정한 것으로 보인다.
