이진숙 “최민희 가증스러워…청첩장 안 돌렸다는 건 거짓말”

이진숙 전 방송통신위원장이 딸 결혼식 축의금 논란을 빚은 국회 과학기술정보통신위원장 최민희 더불어민주당 의원에 대해 “순간 가증스러웠고 분노가 솟구쳤다”며 맹비난했다.
이 전 위원장은 28일 페이스북을 통해 “국회 과방위 (현재 최민희 위원장)와 관련 있는 기관들을 정리한 자료“라면서 해당 기관들의 목록이 담긴 사진을 공개했다.
그는 “유관 기관만 몇 백 개는 될 듯한데, 과연 기관장들만 축의금과 화환을 보냈을까”라며 “과기정통부만 하더라도 장관에 차관 두 명, 본부장 한 명, 그리고 국장급만 20명에 가깝다”라고 주장했다.
앞서 정치권에서는 최 위원장의 딸 결혼식이 국정 감사 기간 국회에서 열리는 것으로 알려져 논란이 불거졌다. 특히 모바일 청첩장에는 이례적으로 ‘카드 결제’ 기능이 있어 구설에 올랐다. 국민의힘은 최 위원장이 피감기관으로부터 화환과 축의금 받은 것에 이해충돌 문제를 제기하며 위원장직 사퇴를 촉구하기도 했다.
최근에는 최 위원장이 본회의장에서 피감기관 및 기업 관계자들의 축의금 명단을 보좌진에게 전달하는 장면도 포착돼 논란이 일었다. 그러나 해당 의혹에 대해 최 의원 측은 “최 의원이 기관 및 기업으로부터 들어온 축의금을 돌려드리도록 보좌진에게 지시하는 내용”이라고 해명했다.
이를 두고 이 전 위원장은 “최근 최 의원의 발언 등을 보고 사실 관계를 바로 잡기 위해 쓴다”며 게시글을 올렸다.
이 전 위원장은 25일 페이스북을 통해 “최 의원이 ‘기업이나 피감기관에 청첩장을 전달한 사실이 전혀 없고, 의원실 누구도 기업, 기관, 단체를 상대로 청첩장을 전하거나 연락을 취한 적이 없다’고 했다”며 “순간 가증스러웠고 분노가 솟구쳤다. 이렇게 거짓말을 할 수가 있나”라고 지적했다.
이어 “사실은 이렇다”며 최 의원 측의 주장에 대해 반박하는 글을 적었다. 이 전 위원장은 “9월 초중순 무렵, 방통위원장으로 재직하던 시기에 어느 직원이 ‘최 의원 딸 혼사가 있어서 화환을 보내야겠다’고 보고했다”고 말했다.
당시 이 전 위원장이 ‘두 사람 관계를 다 아는데, 화환을 보내야 되냐’고 묻자 그 직원은 ‘의례적인 거다. 의원실 보좌관이 연락 왔다’고 답했다고 한다. 결국 이 전 위원장은 직원에게 본인 명의로 화환을 보내라고 말했다.
이 전 위원장은 “내 이름으로 화환을 보내라고 한 것은 혹여나 보내지 않으면 방통위가 보복을 당할까 해서였다”라고 주장했다.
이외에도 최 의원이 딸의 결혼식 날짜를 알지 못했고 신경 쓸 여유가 없었다는 해명에 대해 “과방위 때 최 의원 모습을 보면 당일 미용실 다녀온 듯 머리가 잘 정리돼 있고, 결혼식 당일 사진을 보면 새로 맞춘 고운 한복도 입고 있었다”고 반박했다. 또 “사랑재 예약은 최 의원 ID로 된 것으로 확인됐다”며 “관계가 소원하다는 딸이 해킹했나 등의 비아냥이 속출한다”고 꼬집었다.
