李대통령 “대미투자 방식·규모·수익배분 모두 이견 못좁혀”

블룸버그와 인터뷰
“합의 지연이 실패 의미는 아냐
EU 협상 방식에서 배울 점 있어
한국, 美中 두 개의 맷돌에 낀 격”
이재명 대통령이 한국의 3500억 달러(약 480조 원) 규모 대미 투자 관련 “한미가 주요 세부 사항을 두고 이견을 좁히지 못하고 있다”고 밝혔다. 특히 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에 맞춰 무역 협상을 마무리하지 못할 수 있다는 예측도 내비쳤다.
이 대통령은 27일 공개된 미 경제 매체 블룸버그통신과의 인터뷰를 통해 “투자 방식과 규모, 손실 분담 및 배당금 배분 등 모든 부분이 여전히 난제로 남아 있다”며 이같이 말했다. 그는 “미국이 자국의 이익을 극대화하려고 노력하고 있지만, 그것이 한국에 재앙적인 결과를 초래할 정도여서는 안 된다”고 선을 그었다.
다만 이 대통령은 “논의는 진행 중이고 의견 차이가 있지만, 합의 지연이 반드시 실패를 의미하는 것은 아니다”며 합의 가능성을 열어뒀다. 그는 도널드 트럼프 미국 대통령과 29일 한미 정상회담을 가질 예정이다.
블룸버그통신은 한미 협상 관련 “이 투자 약속은 올해 7월 처음 구상된 양국 무역 협정의 핵심 축”이라며 “협상 지연으로 인해 한국 자동차 업계가 일본 등 경쟁국 대비 불리한 위치에 놓여 있다”고 전했다. 특히 한국 자동차 업체들이 25%의 관세를 부담하고 있는 점을 강조했다.
이에 대해 이 대통령은 일본과의 비교를 일축하며 “한국 역시 유럽연합(EU)이 트럼프 행정부와 협상한 방식에서 배울 점이 있다”며 “한국은 미국의 동맹이자 친구다. 모든 당사자가 수용 가능한 합리적 결과를 도출할 수 있을 것이라 믿고, 그렇게 해야만 한다”고 답했다.
이 대통령은 최근 미국 조지아주에 건설 중인 현대차-LG에너지솔루션 배터리 공장에 대한 미국 이민당국의 단속 이후, 신중해진 한국 내 여론도 전했다. 이 대통령은 “양국이 비자 제도를 개정하기 위해 협의 중이며 머지않아 해결책이 나올 것으로 기대한다”면서도 “근로자의 안전과 합리적 처우가 보장되지 않으면 미국 내 공장 건설이 심각하게 지연될 가능성이 높다”고 했다.
안보 분야 관련해선 “주한미군이 한반도 평화와 안보 유지에 필수적이라는 것은 분명하다”면서 “국제사회의 현실은 우리가 주한미군의 운명을 결정할 수 없다는 것”이라고 했다. 또 국방비를 국내총생산(GDP)의 2.3%에서 3.5%로 증액하는 계획에 대해서는 “미국의 요구보다는 자주 국방을 보장하려는 한국 정부의 기조”라고 답했다. 이 대통령은 “한국이 외부 요인과 관계없이 북한을 억제할 준비가 되어 있어야 한다”고 설명했다.
6년 만에 열리는 트럼프 대통령과 시진핑 국가 주석간 회담 관련 이 대통령은 한국의 처지를 ‘두 개의 맷돌 사이에 낀 격’이라고 비유했다. 블룸버그통신은 이 대통령이 세계 최대 경제 대국인 미국과 한국의 최대 무역 상대국인 중국 간 긴장이 완화되기를 기대하고 있다고 전했다.
한편 이 대통령은 이날부터 시작되는 APEC 정상회의 관련 “세계 질서는 매우 복잡하고 위험한 국면으로 치닫고 있지만, 우리는 서로를 더 깊이 이해하고 공존하며 상호 이익이 되는 길을 충분히 찾을 수 있을 것”이라며 “이러한 결과를 만들어내는 것이 의장국인 한국의 역할이라고 생각한다”고 강조했다.
