판문점서 北-美 만나나…정동영 “북측 미화작업 등 징후 보여”

정동영 통일부 장관이 경북 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 앞둔 24일 김정은 북한 국무위원장과 도널드 트럼프 미국 대통령의 깜짝 회동 성사 가능성을 언급했다. 그는 판문점 일대 등에서 관련 움직임이 포착됐다고 말했다.
정 장관은 이날 정부서울청사에서 기자들과 만나 최근 판문점 일대 등에서 북한과 미국 양측이 회동 가능성에 대비하는 징후가 보였다고 주장했다.
정 장관은 앨리슨 후커 국무부 부장관 등의 방한, 유엔군사령부의 판문점 특별견학 중단 결정을 미국 측 회동 징후로 꼽았다.
북한 측 징후로는 최근 포착된 미화작업 동향을 언급했다. 정 장관은 “판문점에서 북한이 판문관 등 북측 시설의 청소, 풀 뽑기, 화단 정리, 가지치기, 사진 촬영을 하는 모습들이 포착됐다”고 말했다. 또 이런 동향은 최근 1주일 새 포착됐고, 올해 들어 처음이라고 밝혔다.
정 장관은 “사실 1%의 가능성이라도 놓치고 싶지 않다”며 “북미 양 정상이 이 기회(APEC 정상회의)를 놓치면 안 된다. 결단해야 한다”고 말했다.
정 장관은 “이번 APEC을 계기로 국제사회의 이목이 집중된 상황에서 북미 정상 회동이 이뤄진다면 한반도가 평화 공존의 시대로 (이어지고) 동북아의 평화와 안정이 정착되는 계기가 되리라 기대한다”며 “양 정상이 이 기회를 놓치지 마시라”고 했다.
그러면서 정 장관은 “72년 된 전쟁을 진정 끝낼 수 있는 기회”라며 “트럼프 대통령과 김 위원장은 정말 하늘이 준 기회를 잡았다고 생각한다”고 했다.
정 장관은 2019년 6월 30일 판문점 남측 자유의 집에서 이뤄진 한국, 북한, 미국 정상의 판문점 3자 회동의 경우 “경호 의전 문제가 비교적 용이했다”면서도 “또다시 자유의 집에서 하는 건 실무적으로 어려움이 있는 게 사실”이라고 했다.
다만 정 장관은 “한반도의 평화와 안정이라는 시대적 책무, 엄중한 과제 앞에 그런 것들은 사소한 문제”라며 “결국 양 정상의 결단 문제”라고 했다.
