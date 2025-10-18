與 “송환자들, 폭력감금 피해자이자 범죄 가해자… 냉정히 대처”

더불어민주당 재외국민안전대책단은 18일 “한국 경찰과 함께 공조해서 수사를 신속히 할 수 있도록 캄보디아 정부와 의회에 코리아데스크 설치를 강력 요청했다”고 밝혔다.
민주당 대책단은 이날 오전 인천국제공항에서 브리핑을 열고 “상원·하원 의회와 정부에서도 그렇게 하겠다는 긍정적인 의견을 받았다”며 이같이 밝혔다. 앞서 이달 15일 급파됐던 대책단은 캄보디아 의회를 만나 대응 방안 등을 논의하고 범죄 단지 현장을 직접 점검했다.
대책단은 “무엇보다 앞으로 이런 일이 발생하는 것에 대해 신속하게 처리해서 우리 국민들이 사이버범죄로부터 보호될 수 있도록 하겠다”며 “풍선효과처럼 여기서 제어하면 인근으로 가는 일들이 발생한다. 이번 계기로 주변국까지 전체적인 상황을 철저히 파악해서 근본적으로 사이버 범죄를 차단해 우리 국민들의 사기를 막아내겠다”고 강조했다.
대책단 단장을 맡고 있는 김병주 의원은 현지에서 구출을 요청한 한국인 3명과 소통하고 있는 것으로 전해졌다. 대책단은 “이틀 동안 연락하며 긴밀하게 구출을 요청했던 한국인 3명이 있다. 그 일까지 마무리하고 오늘 저녁이나 내일 아침 귀국할 예정”이라고 설명했다.
대책단은 “현지에서 재외동포 등 현장의 목소리를 생생하게 들었다”라며 “재외동포들이 걱정하는 많은 부분들이 해소될 수 있도록 이번 계기를 통해 대한민국과 캄보디아의 관계가 정상화될 수 있도록 당부와 협조까지도 요청했다”고 했다.
그러면서 “동포들이 애타게 호소하는 것은 안 좋은 내용들이 국내에서 과도하게 잘못 알려져서 현재 1만여 명이 캄보디아에 살고 있는데 그분들이 굉장히 안좋은 사람들로 낙인 찍혔다는 호소가 많았다”며 “캄보디아는 일반 동포들과 여행객들에게는 위험이 전혀 없는 치안이 안전한 상황인데도 불구하고 지금 굉장히 위험한 지역으로 잘못 알려진 데 대해 많은 어려움과 고통을 호소했다”고 전했다.
대책단 소속 황명선 최고위원은 “한국 경찰과 공조해 수사를 신속히 할 수 있도록 코리안데스크 설치를 강력히 요청해 캄보디아 상·하원 의회와 정부로부터 적극적·긍정적 의견을 받았다”고 말했다.
이어 “풍선효과처럼 제어하면 주변국 인근으로 가는 일들이 발생한다”며 “이런 상황을 철저히 파악해 근본적인 사이버 범죄 차단 및 국민 사기 피해 방지 입장을 긴밀히 추진해 나가겠다”고 강조했다.
황 최고위원은 또 “범죄 단지에 들어가면 의사와 상관 없이 구금·폭행 당하는데, 우리 국가 입장에서 보면 그분들이 폭력·감금의 피해자이자 한편으로는 범죄 단체 조직에 들어가 우리 국민에게 사이버 범죄를 하는 가해자 신분”이라며 “민주당은 앞으로 냉정하게 대처하겠다”고 말했다.
댓글 0