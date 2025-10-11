與 “국감에 총수 증인 최소화-여러 상임위 중복출석 지양”

최태원-정용진 회장 등 조정 가능성
더불어민주당이 13일 시작하는 이재명 정부의 첫 국정감사를 앞두고 기업 총수의 증인 출석을 최소화하겠다고 밝혔다. 기업인 증인이 역대 최대인 200명을 넘어설 것으로 전망되자 기업 총수와 여러 상임위원회에 중복해서 증인으로 채택된 기업인 등의 소환을 재검토하겠다는 것이다.
與 “김현지 문제 없는데 불러야하나”
민주당 김병기 원내대표와 문진석 원내운영수석부대표는 10일 기자간담회를 열고 △재계 관계자 및 대표 출석 최소화 △중복 출석 지양 △집중 질의를 이번 국감 3대 원칙으로 제시했다. 김 원내대표는 “(각 상임위별 증인을) 취합해 보니 너무 중복되는 게 많았다”며 “채택하더라도 제일 관련 있는 상임위에서 집중적으로 시간을 정해서 질의하겠다”고 밝혔다.
김 원내대표는 “매년 보면 정말 불러야 되는 증인들이 아니라, 단순하게 자리를 메꾸는 꼭 참석이 필요 없는 대표들과 특히 오너들을 불러서 할 필요는 없겠다는 생각이 들어 최대한 조정하려고 한다”며 “(이미 상임위에서 증인으로 채택한 건도) 조정할 수 있다”고 설명했다.
이에 따라 국회 정무위원회 증인으로 채택된 최태원 SK그룹 회장, 산업통상자원중소벤처기업위원회 증인으로 채택된 정용진 신세계그룹 회장 등에 대한 조정이 있을 것으로 보인다. 대한상공회의소 회장을 겸임하는 최 회장은 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 공식 부대 행사인 ‘APEC 최고경영자 서밋’ 의장을 맡고 있는데, APEC CEO 서밋 개막일인 28일 국감 증인으로 출석해야 하는 상황이었다. 민주당은 논란이 되고 있는 김현지 대통령제1부속실장의 국감 증인 채택에 대해선 사실상 반대 의견을 밝혔다. 김 원내대표는 “총무비서관 보임 당시 사회적 참사 등의 문제가 있었나, 그런 문제가 없었는데 국감에 불러야 하느냐”며 “그런 식의 논리라면 김건희 (여사)를 국감에 불러야 한다. 국감에서 증인을 정쟁의 수단으로 삼는 것은 용납하지 않겠다”고 했다. 김 원내대표는 당 일각의 김 부속실장이 출석해야 한다는 주장에 대해서도 “개인 의견은 고려할 필요가 없고 공식적인 것은 운영위에서 정한다”고 반박했다.
허동준 기자 hungry@donga.com
