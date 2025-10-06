우상호 “대통령실·與 속도차 날 때 고민…개혁은 시끄럽지 않게”

우상호 대통령실 정무수석은 6일 “(더불어)민주당의 입장과 지금의 운영 방향에 대해 취지는 전부 다 동의하지만 가끔 (대통령실과 민주당 사이에) 속도라든가 온도 차이가 날 때 고민이 된다”고 밝혔다. 또 검찰개혁 등 다양한 개혁을 추진하는 데 대해선 “개혁의 접근 방식에 개선이 있어야겠다는 생각은 하고 있다”며 “시끄럽지 않게 하는 방식이 필요하다”고 강조했다.
우 수석은 이날 오전 KBS라디오 ‘전격시사’에 출연해 “제 개인 생각을 전달하면 안 되기 때문에 대통령의 생각을 잘 전달하는 데 그럴 때 당이 곤혹스러워할 때가 있다”며 이같이 말했다. 우 수석은 이 대통령이 자신에게 가장 많이 하는 질문에 대해서 “‘당이 왜 저런 결정을 내렸는가’. (대통령이) 잘 간섭을 안 하니까 그 배경을 알고 싶어 하신다”며 “법률가 출신이라 그런지 법안의 문제가 없는지 법률에 관한 질문을 많이 하신다”고 했다.
정부조직법 개정으로 검찰개혁 1단계를 마무리한 민주당은 조만간 사법개혁안을 공개할 방침이다. 우 수석은 “중도나 합리적 보수 진영에 계신 분들하고도 친분이 있는데 한결같이 말하는 게 ‘개혁하는 건 좋은 데 너무 싸우듯이 하는 게 좀 불편하고 피곤하다’ 등 피로도를 말씀하신다”며 “개혁을 안 할 수는 없는데 국민의 사랑을 받고 국민의 전폭적 지지를 받는 개혁의 접근 방식에 개선이 좀 있어야겠다는 생각은 하고 있다”고 설명했다.
국회 법제사법위원회는 최근 조희대 대법원장에 대한 청문회를 열었지만 조 대법원장 등 주요 증인들은 모두 불출석했다. 이에 민주당 주도로 대법원에 대한 현장검증을 진행하기로 했다. 우 수석은 이에 대해 “비정상적인 사법부의 행위에 대해서 파헤쳐야 되고 진상이 드러나야 된다고 생각한다”면서도 “방법은 좀 지혜로웠으면 좋겠다”고 말했다. 그러면서 “복수하고 보복하듯이 보여지는 것은 올바른 방식이 아니다”라고 지적했다.
앞서 이 대통령은 추석 연휴를 앞두고 국무위원 등에게 “공직자가 휴일이 어딨나. 24시간 일하는 것”이라며 공직자 책임을 강조하는 취지의 발언을 했다. 우 수석은 ”말이 휴가지 (이 대통령이) 계속 텔레그램으로 업무 지시를 하신다“며 ”편한 직장 상사는 아니다“고 말했다. 이어 ”외국 출장 가서도 텔레그램으로 업무 지시, 업무 파악을 하고 계신다“며 ”우리가 AI수석한테 대통령 외국 나가면 SNS 차단 좀 해달라고 부탁했다“고 농담했다.
