장동혁 “절대존엄 김현지 위해 이진숙 수사기록 조작”

  • 입력 2025년 10월 3일 10시 29분

장동혁 국민의힘 대표가 전날(2일) 서울 여의도 국회에서 현안 관련 기자간담회를 하고 있다. 2025.10.2/뉴스1 ⓒ News1
국민의힘 장동혁 대표가 3일 공직선거법·국가공무원법 위반 등 혐의로 체포된 이진숙 전 방송통신위원장 사건 관련 “추석 연휴 직전에 절대 존엄 ‘김현지’를 보호하기 위해 벌인 희대의 수사기록 조작사건”이라고 주장했다.

그는 이날 페이스북을 통해 “이진숙 전 방통위원장을 즉시 석방해야 한다. 은밀히 진행한 체포영장 신청작전은 성공했을지 모르지만 수사기록 조작사건은 만천하에 들통났다”며 이같이 밝혔다.

장 대표는 “경찰은 이 전 위원장에 대한 수사상황 브리핑에서 총 6차례의 출석요구 상황만 밝혔다”며 “지난달 27일 필리버스터 때문에 불가피하게 출석할 수 없었고, 변호인이 불출석 사유서까지 제출한 사실은 쏙 빠져있다”고 주장했다.

그러면서 “만약 경찰이 체포영장을 신청할 때도 그 사실을 쏙 뺀 것이라면, 이것은 심각한 범죄”라며 “수사기록에 버젓이 불출석 사유서까지 첨부되어 있었는데도 검사가 체포영장을 청구하고, 판사가 영장을 발부한 것이라면 이미 대한민국의 사법시스템은 완전히 무너진 것”이라고 덧붙였다.

장 대표는 이날 오전 11시 이 전 위원장 체포에 항의하기 위해 서울 영등포경찰서를 방문한다.

한편 국민의힘 박성훈 수석대변인도 논평을 통해 이 전 위원장의 체포를 겨냥해 “‘최고 존엄 김현지 논란’을 물타기 위해 ‘이진숙 체포’를 강행한 것”이라고 비판했다.

그는 “일당독재가 얼마나 위험한 일인지를 단적으로 보여준 사례이자 ‘독재와 공포정치의 역사적 한 장면’”이라며 “이 대통령의 심기를 건드리면 감옥에 가는 나라, 민주당에 반기를 들면 탄압받는 나라. 대한민국이 부인할 수 없는 독재국가의 길로 들어선 것”이라고 주장했다.

그러면서 “우파 성향 유튜브에 출연해 발언한 것이 문제라면 공직자로서 정치적 중립 의무를 대놓고 위반해 온 임은정 검사장 등도 동일하게 체포하라”며 “학력은커녕 국적조차 불분명한 ‘최고 존엄 김현지 비서관’ 논란이 커지자, 추석 밥상 민심을 뒤집기 위해 경찰을 움직여 무리한 체포로 여론을 덮으려 하지만 국민은 바보가 아니다”고 했다.

박성진 기자 psjin@donga.com
