與 시의원, 신도 3000명 동원해 ‘서울시장 경선’ 개입 시도 의혹

野, 김경 의원-제보자 대화 녹취 공개
제보자 “옛날 경선처럼 지령 또 오나”… 김경 “김민석으로 가시죠” 대답해
野 “총리 사퇴를” 與 “金과는 무관”… 정청래, 윤리감찰단 조사 지시
김경 의원 “조작… 탈당후 법적 대응”
더불어민주당 소속 서울시의원이 특정 종교 신도들을 대거 입당시켜 내년 지방선거 서울시장 경선에서 김민석 국무총리를 지원하려 했다는 의혹이 제기됐다. 국민의힘 진종오 의원이 관련 증거가 담겼다는 녹취록을 공개한 가운데 국민의힘은 수사기관 고발 등 총공세를 펼치고 있다. 민주당과 김 총리 측은 “당과 김 총리는 무관한 일”이라며 윤리감찰단 조사는 물론이고 최근 입당한 당원을 전수조사하겠다고 밝혔다. 당사자로 지목된 김경 서울시의원(문화체육관광위원장)은 “명백한 조작”이라며 “탈당한 후 법적 대응을 통해 진실을 반드시 밝히겠다”고 밝혔다.
● 진종오 “특정 종교 신도 민주당비 대납 정황”
진 의원은 30일 오전 국회에서 기자회견을 열고 “민주당 소속 서울시의원이 특정 종교단체 신도 3000명의 개인정보를 확보해서, 이를 2026년 민주당 경선에 활용하려 한 정황이 드러났다”고 주장했다. 이어 “해당 시의원의 직원이 종교 신도 3000명 명단을 확보하고, 그들을 권리당원으로 만들기 위해 6개월 동안 당비를 대납하겠다며 제보자를 회유했다”고 말했다.
이날 진 의원이 기자회견장에서 재생한 녹취에 따르면 제보자가 “당원 가입하는 것은 문제가 아닌데 나중에 돈이 문제가 되지 않나”라고 묻자 서울시의회 문체위원장실 직원은 “그것은 개인적으로 나가는 거니까 전혀 문제 될 게 없다”고 답했다. 그러자 제보자는 “그런데 돈이 1800만 원이에요. 1000원씩만 하면”이라고 말했다. 민주당은 6개월 이상 1000원 이상의 당비를 납부한 권리당원에게 당내 선거 투표권을 부여하는데, 3000명이 6개월간 1000원씩 납부하면 1800만 원이 된다는 취지로 풀이된다.
또 다른 녹취록에선 김 시의원이 “매달 1000원씩 핸드폰에서 떨어져야지 나중에 후보를 선택할 수 있는 권리가 주어진다. 그냥 저희 경선. 민주당 경선”이라고 말하는 대목도 등장한다. 이어 제보자가 “옛날 경선할 때(처럼) 1번, 2번 지령이 또 내려오나요”라고 묻자 김 시의원은 “김민석으로 가시죠. 김민석으로”라고 답했다. 진 의원은 “현재 대한민국의 국무총리인 김민석을 밀어달라고 노골적으로 이야기한다”며 “국민 전체를 기만하고, 민주주의를 무너뜨리는 반헌법적 행위”라고 목소리를 높였다.
국민의힘은 고발 등 당 차원의 전면 대응을 예고했다. 국민의힘 송언석 원내대표는 “김 총리는 명확하게 사실 관계를 밝히고 즉각 사퇴해야 한다”며 “‘김민석으로 가시죠’라고 명확히 이야기한 것은 정말 경천동지”라고 지적했다.
● 鄭, 윤리감찰단 조사 지시… 당사자 “명백한 조작”
민주당 정청래 대표는 진 의원의 의혹 제기 직후 윤리감찰단 조사를 지시했다. 김 시의원은 이날 오후 국회에서 기자회견을 열고 “지난달 4일 문체위 회의실에서 장정희 서울시사격연맹 부회장과 간담회 중 ‘선거 때 사람 모집하기 힘들지 않으냐. 내가 관리하는 회원이 3000명이다. 내년 선거에서 도움을 줄 수 있다’고 이야기해 당원 가입 방법과 절차를 안내한 것이 전부”라고 말했다.
이어 “문체위원장으로서 종목 단체별 체육인들의 민원을 들었을 뿐 장 부회장으로부터 단 한 명의 당원명부도 받은 사실이 없다”며 “장 부회장과의 면담을 종교단체 만남으로 왜곡하는 것은 명백한 조작이다. 당비 대납은 절대 없었고 장 부회장과 경선 조작을 논의한 적도 없다”고 강조했다. 진 의원이 공개한 녹취록에 담긴 “김민석으로 가시죠” 음성에 대해서도 “김 총리와 무관한 사안”이라고 해명했다.
민주당 서울시당도 “김 시의원의 김 총리 언급은 정치적 의사 표명일 뿐 김 총리와 당과 무관하다”고 밝혔다. 김 시의원이 모집해 입당 또는 전적 조치한 당원을 무효화하고 최근 입당한 당원을 전수조사할 계획이다.
댓글 0