진종오 “與 시의원, 종교단체 3000명 입당시켜 김민석 밀어주려했다”

경선 개입 위해 신도 개인정보 확보
당비 6개월간 1800만원 대납 의혹”
정청래, 즉각 진상조사 지시 “위법땐 징계”
더불어민주당 소속 서울시의원이 특정 종교단체 신도 3000여 명의 개인정보를 확보해 내년에 있을 당내 경선에서 김민석 국무총리를 지원하려 했다는 의혹이 제기됐다. 정청래 민주당 당대표는 즉각 당 차원에서 진상조사에 나설 것이라고 밝혔다.
진종오 국민의힘 의원은 30일 국회 소통관에서 기자회견을 열고 “더불어민주당 소속 서울시 문화체육관광위원회 김 아무개 위원장이 종교신도 3000명의 명단을 확보하고 그들을 권리당원으로 만들기 위해 6개월 동안 당비를 대납하겠다고 제보자를 회유했다”며 서울시 문화체육위원회 위원장실 직원과 제보자 사이의 녹취록을 공개했다.
진 의원은 “(녹취록에) 종교 신도 3000명에 대해 1인당 1000원씩, 6개월간 1800만 원을 대납하는데, 그것도 (위원장실) 직원 본인이 개인적으로 나간다고 한다”며 “이 상황이 믿어지나. 1800만 원이라는 당비를 직원 개인이 대납할 수 있나. 돈의 출처를 밝혀야 한다”고 강조했다.
진 의원은 녹취록에 “엑셀 형태로 확보한 명단을 당원들이 자발적으로 가입한 것처럼 조작하기 위해 수기로 작업할 시간이 필요하다는 내용이 담겼다”고 주장했다.
진 의원은 김 위원장이 3000명 당원 명단의 용도가 내년 민주당 경선에서 김민석 국무총리를 밀어주기 위한 것이라고 주장했다. 진 의원이 공개한 녹취음성에서는 김 위원장이 제보자에게 “내년 2, 3월에 후보를 선택하는 전화나 유알엘(URL)이 가면 그때 이제 클릭해서 후보를 선택해 주시면 (된다)”며 “김민석으로 가시죠”라고 말하는 대목이 담겼다.
진 의원은 “심지어 녹취록에는 문재인 정부 시절에도 이러한 지시가 내려왔었다는 내용도 담겨있다. 앞선 대선도 (비슷한) 의심이 든다”며 “민주당은 그동안 국민의힘을 향해 특정 종교 개입을 맹비난해 왔는데, 이것이 민주당의 민낯이고, 내로남불이라는 신조어를 만들어 낸 민주당의 실체”라고 주장했다.
그러면서 “민주당은 이번 녹취가 사실이라면, 특검이든 그 무엇이 되었든 당당히 조사를 받으라”며 “김민석 총리가 이와 연루되어 있다면 당장 사퇴하시고 조사에 임하시길 바란다”고 말했다. 진 의원은 해당 단체가 “영향력 있는 종교단체”라면서도 어느 종교인지에 대해선 언급하지 않았다.
송언석 국민의힘 원내대표는 “(의혹에 대해) 민주당과 김민석 총리는 명확하게 사실관계를 밝히고 사퇴를 즉각 해야 된다”며 “김 총리는 총리 된 지 며칠 됐다고 관세협상 등 민생은 안 챙기고 자기가 갈 다음 자리를 챙기고 있었다는 방증”이라고 했다.
이날 진 의원이 공개한 녹취록과 관련해 민주당은 즉각 진상조사에 나섰다. 민주당은 “정청래 대표는 오늘 진종오 의원의 기자회견과 관련 윤리감찰단과 서울시당에 철저한 조사와 위법 사항이 있을 경우 징계조치 하도록 지시했다”며 “시‧도당에는 8월 하달한 공문 ‘입당원서 처리지침 및 제출’과 관련 위법사항이 있을 경우 공문(제재방안 공지)에 따라 엄중한 조치를 지시했다”고 밝혔다.
