‘록브리지 네트워크 코리아’ 창립…김부겸·정용진 등 정재계 뭉쳤다

J.D. 밴스 미국 부통령이 만든 정치 후원단체인 ‘록브리지 네트워크’가 싱크탱크 형태로 한국에 설립된다.
24일 재단법인 록브리지 네트워크 코리아는 최근 창립총회를 열어 공익재단 설립 절차에 착수했다고 밝혔다.
재단 이사진에는 김부겸 전 국무총리, 박재완 전 기획재정부 장관, 정용진 신세계그룹 회장 등 국내 정·재계 인사들이 이름을 올렸다. 김우승 전 한양대 총장, 박병은 1789 파트너스 대표, 리처드 차이 대만 푸본그룹 회장 등도 참여한다.
이사장으로는 더불어민주당 대표 소장파 의원으로 불린 ‘미스터 쓴소리’ 김해영 전 의원이 선임됐다.
김 이사장은 “대화와 타협의 정치, 장기적 안목의 정책 연구가 꼭 필요한 시점”이라며 “록브리지 코리아와 함께 위기에 빠진 대한민국을 구할 해법을 찾아보겠다”고 말했다.
김 전 총리와 박 전 장관은 “지금 한국은 복합 위기에 직면해 있다”며 “록브리지 코리아가 진영을 초월한 싱크탱크로서 의미 있는 역할을 할 수 있을 것”이라고 했다.
정 회장은 사재를 털어 운영자금을 기부하는 등 록브리지 코리아의 후원자로 나선다. 차이 회장은 대만 록브리지를 맡는다.
록브리지 코리아는 현실 정치에 깊숙이 개입하고 있는 미국 조직과는 성격을 달리해 싱크탱크 형태라는 점이 특징이다. 외교, 통상, 산업 분야를 연구해 외교적 해법을 모색하고 국가의 미래 먹거리를 발굴하는 일에도 힘을 쏟기로 했다. 이를 위해 미국과 일본, 대만, 중동 등 해외기관 및 기업과 공동 연구를 강화할 예정이다.
기존 록브리지 네트워크는 밴스 부통령과 보수 성향 칼럼니스트 크리스토퍼 버스커크가 2019년 공동 창립한 정치 후원 단체다. 도널드 트럼프 미국 대통령 장남 트럼프 주니어가 단체에 참여하는 상황 등에 힘입어 미국 정가 최대 파워 집단으로 성장했다.
