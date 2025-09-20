부국제 찾은 李대통령 “영화산업 성장 관심” 김혜경 여사 “함께 보니 떨려”

이재명 대통령이 20일 부산 해운대구 영화의전당에서 부산국제영화제 공식상영작 ‘극장의 시간들’을 관람한 뒤 감독과 배우에게 질문하기 위해 손을 들고 있다. (대통령실통신사진기자단) 2025.09.20. 뉴시스

이재명 대통령이 20일 부산 해운대구 영화의전당에서 부산국제영화제 공식상영작 ‘극장의 시간들’을 관람한 뒤 이종필 감독과 인사하고 있다. (대통령실통신사진기자단) 2025.09.20. 뉴시스 이 대통령 부부는 영화 관람 후 감독 및 배우들과 함께 ‘관객과의 대화(GV)’에 참여했다. 이 대통령은 한 관객의 질문을 듣고 “나도 그거 물어보려고 했는데”라고 말하며 김 여사와 속삭였다. 또 기자가 자신을 소개하자 “(영화를) 아주 재미있게 봤다”고 말했다.



이 대통령은 제작에 참여한 감독들에게 제작비를 물었다. 그러면서 이 대통령은 “영화는 일종의 종합 예술이자 하나의 산업”이라며 “부산국제영화제 30주년을 축하하고 감사드린다”고 말했다. 이 대통령은 영화계 관계자들을 격려하기도 했다.



이재명 대통령이 20일 부산 해운대구 영화의전당에서 부산국제영화제 공식상영작 ‘극장의 시간들’ 관람에 앞서 배우 고아성과 인사하고 있다. (대통령실통신사진기자단) 2025.09.20. 뉴시스 김 여사는 “너무 재미있게 잘 봤다”며 “감독 두 분께서 어떤 인연이 있으셔서 같이 함께하게 되셨는지 궁금하다”고 물었다. 이에 윤 감독은 “(예술영화관인) 씨네큐브의 제안을 받고 시작했다”면서도 “이 감독님은 제가 영화를 꿈꾸고 만들고 할 때 정말 단편 영화계에 혜성처럼 등장한, 저에게 꿈에 그리던 선배 감독님”이라고 했다.



이재명 대통령과 김혜경 여사가 20일 부산 해운대구 영화의전당에서 부산국제영화제 공식상영작 ‘극장의 시간들’을 관람한 뒤 감독과 배우들의 소감을 들으며 밝게 웃고 있다. (대통령실통신사진기자단) 2025.09.20. 뉴시스 관객과의 대화에 참여한 한 관객은 “좋아하는 두 감독님의 영화를, 그것도 살다살다 대통령과 함께 봐 영광”이라고 말했다. 박 이사장은 “30주년을 맞아 대통령과 여사님이 함께해 주셔서 영화인과 관객 모두에게 큰 힘이 되었다”며 “부산국제영화제가 세계 속 영화인들의 축제이자 한국 영화산업의 도약을 이끄는 장의 역할을 하겠다”고 말했다.



이재명 대통령이 20일 부산 해운대구 영화의전당에서 부산국제영화제 공식상영작 ‘극장의 시간들’을 관람한 뒤 감독과 배우에게 질문하고 있다. (대통령실통신사진기자단) 2025.09.20. 뉴시스 대통령실 강유정 대변인은 “올해는 1996년 첫 개최된 부산국제영화제가 30주년을 맞는 뜻깊은 해”라며 “대통령 내외의 영화제 참석은 우리 영화산업과 영화인들을 향한 각별한 관심과 애정을 보여주는 자리”라고 말했다.



그러면서 강 대변인은 이 대통령 부부가 관람한 '극장의 시간들'에 대해 "영화와 극장, 그리고 관객이 맺는 특별한 관계를 조명하는 작품"이라며 "극장에서 함께 영화를 본다는 게 어떤 의미인지 관객 스스로 돌아보게 하는 소중한 시간을 선사했다"고 했다.

20일 대통령실에 따르면 이 대통령 부부는 1996년 첫 개최돼 올해로 30주년을 맞은 부산국제영화제 참석을 위해 이날 오후 부산을 방문했다. 이 대통령 부부는 해운대 영화의 전당 시네마테크에서 영화 ‘극장의 시간들’을 관람했다. ‘극장의 시간들’은 이종필 감독의 ‘침팬지’와 윤가은 감독의 ‘자연스럽게’를 엮은 영화다.