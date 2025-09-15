李대통령, 1기 내각 구성 완료…최교진-원민경 등 임명장

이재명 대통령이 15일 서울 용산 대통령실에서 야당이 사퇴를 요구했던 최교진 교육부 장관 등에 대한 임명장을 수여했다. 이진숙 교육부 장관, 강선우 여성가족부 장관 후보자 낙마로 새 장관 후보자에 대한 임명이 늦어진 가운데 이로써 취임 104일 만에 이재명 정부의 1기 내각 구성이 완료됐다.
이 대통령은 이날 장관들에게 임명장을 주면서 “잘 부탁드린다. 축하한다”고 인사한 뒤 배우자를 비롯한 가족에게도 꽃다발을 선물하고 함께 기념 촬영을 했다. 강훈식 대통령비서실장은 어머니와 시어머니와 함께 참석한 원민경 여가부 장관에게 “어머니와 똑같이 생기셔서 누가 봐도 알겠다”고 농담을 던지기도 했다.
이 대통령은 12일 임명안을 재가한 이억원 금융위원장과 주병기 공정거래위원장, 차정인 국가교육위원장에게도 임명장을 수여했다. 이석연 국민통합위원장, 김진애 국가건축정책위원장, 김호 농어업·농어촌특별위원장도 함께 위촉장을 받았다. 수여식이 끝난 뒤 이 대통령은 참석자들과 함께 별도 장소에서 환담했다.
앞서 11일 더불어민주당과 조국혁신당은 국회 교육위원회 전체회의에서 음주운전, 정치적 발언 등으로 논란이 됐던 최교진 장관 후보자에 대한 인사청문경과보고서를 채택했다. 이에 반대한 국민의힘은 회의에 불참했다. 이 대통령은 이날 바로 임명을 재가한 바 있다.
신규진 기자 newjin@donga.com
