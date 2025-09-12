與, 송언석 징계안 제출…“사람 죽기를 바라는 막말”

더불어민주당이 12일 정청래 대표의 국회 교섭단체 연설 도중 막말 논란을 일으킨 송언석 국민의힘 원내대표에 대한 징계 요구서를 제출했다.
앞서 송 원내대표는 정 대표 연설 도중 “노상원 수첩이 현실로 성공했더라면 이재명도, 정청래도 이 세상 아닐 것”이라는 대목에서 “제발 그리됐으면 좋았을 것”이라고 말해 논란이 됐다.
민주당 법률위원장을 맡고 있는 이성윤 의원과 임호선 수석사무부총장, 문정복 조직부총장은 이날 국회 의안과에 송 원내대표 징계안을 제출했다. 이 의원은 징계안을 제출하며 “송 원내대표에 대한 강력한 징계와 국회의원 제명까지 밀고 나가겠다”고 강조했다.
그는 “공적인 자리에서 사람이 죽어도 좋다고 발언한 것은 형법상 살인예비·음모죄에도 해당할 수 있다”며 “원내대표뿐 아니라 국회의원 자격도 없다고 생각한다”고 주장했다.
임호선 수석사무부총장 또한 “이 사안은 어떤 일개 국회의원의 말실수 차원으로 받아들여져선 안 된다”며 “이 부분에 대해 국회의원의 윤리적인 책임을 넘어서 송 원내대표 본인 스스로 정치적 결정은 물론이고 형사 처벌까지 감수해야 한다”고 말했다.
문정복 조직부총장도 “(송 원내대표의) 이 발언이 정확하게 이 대통령과 정 대표에 대한 이야기만은 아니다. ‘제발 그렇게 됐으면 좋았으련만’ 발언의 전제는 내란이 성공했다는 얘기도 된다”고 강조했다.
그러면서 “그러면 이재명 당시 당대표나 정 대표만 죽었겠나. 모든 국민들이 그 상황에 내몰리게 되는 것이고 국회의원 전원이 대상이 될 수 있단 것 아닌가. 이 발언은 온 국민을 향해서 내란이 성공하길 바랐던 속내를 표현한 것 아니었겠나”라고 덧붙였다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
