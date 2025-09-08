장동혁 “악수하려고 마늘·쑥 먹어”…정청래에 뼈있는 농담

“이재명 대통령은 오늘 ‘하모니메이커(Harmony Maker)’다”(정청래 더불어민주당 대표)
이재명 대통령이 8일 대통령실 연찬장에서 취임 후 처음으로 여야 당 대표와 함께 오찬 회동을 벌였다. 12·3 비상계엄 사태 이후 극한 대치 상황을 그려왔던 여야는 이날 회동에서만큼은 ‘고성’과 ‘무시’보다는 손을 맞잡은 모습을 보였다.
회동은 무겁지 않은 분위기에서 시작했다. 장동혁 대표 등 국민의힘 참석자들은 이날 오전 11시 55분 회동 장소에 먼저 도착 후 우상호 대통령실 비서관 등과 대통령실 관계자들과 인사를 나눴다. 4분 뒤 이 대통령과 정청래 더불어민주당 대표 등 여당 참석자들도 입장했다. 이 대통령은 여야 색을 상징하는 빨간색과 파란색이 섞인 줄무늬 넥타이를 착용했다.
이 대통령은 기념 사진을 찍기 전 “손을 잡고 찍으면 어떨까요”라고 말하며 분위기를 주도했다.
기념사진 후 장 대표는 “대화하고 소통할 수 있는 자리를 마련해 주셔서 감사하다”며 모두 발언을 이어갔다.
장 대표는 “정청래 대표하고 악수하려고 당 대표 되자마자 마늘하고 쑥을 먹기 시작했는데, 미처 100일이 안 됐다”며 “오늘 이렇게 악수에 응해 주셔서 감사하다”고 말했다. 정청래 대표는 당 대표 취임 이후 당시 당 대표 직무대행을 했던 송언석 원내대표와 공개석상에서 악수를 하지 않았다. 정 대표는 “악수도 사람과 하는 것”이라며 내란 사태에 공개적인 사과를 하지 않는 국민의힘을 향해 강도 높은 비판을 해왔다.
장 대표는 이 대통령에 대해서도 “(대통령) 취임 100일을 맞았는데, 그동안 짐이 무거우셨을 것 같다. 그 짐을 여당과 또 야당과도 함께 나누시면 조금 더 그 무게가 덜하지 않을까 이런 말씀을 드린다”며 정부여당과의 협치의 필요성을 내비쳤다.
장 대표는 특검, 외교, 조직개편안 등 정부의 각종 국정 운영 방향에 대한 요구 사항을 언급한 뒤 협조 의지를 다시 강조했다.
장 대표는 “대통령이 정치를 복원하는 데 중심적인 역할을 해 준다면 야당도 비판할 것은 비판하되 민생을 위해서 머리를 맞대고 협조할 부분은 적극 협조해 나갈 것”이라며 “민생과 경제를 위해서 정부와 여당과 야당이 함께 머리를 맞댈 수 있는 소통 창구를 만들어 주시고 그 소통 창구를 계속 열어주십사 하는 부탁의 말씀을 드린다”고 했다.
정청래 대표도 그동안 장외에서 보였던 치열한 대치 상황을 회동장으로 끌고 오지 않았다. 정 대표는 “대통령이 도널드 트럼프 대통령과 정상회담에서 피스메이커, 페이스메이커 이렇게 이런 말씀을 하셨는데 오늘은 하모니메이커가 (harmony maker) 된 것 같다”고 했다. 여야 간 극한 대치 상황에서 여야 대표 회동을 통해 얼어붙은 정국을 녹이기는 데 이 대통령의 역할을 강조한 것으로 풀이된다.
정 대표는 이어 “여야가 만났으니 향후 건설적인 여야의 대화가 복원되기를 진심으로 바란다”며 “우리 장동혁 대표님과 우리 박준태 의원님은 법사위에서 이렇게 활동을 같이 했었고 또 박성훈 대변인도 논평하는 거 잘 듣고 있다”고 했다. 이어 “이렇게 서로 여야가 덕담도 나눌 수 있는 그런 좋은 관계가 하루빨리 다시 복원되었으면 좋겠다”고 했다.
모두 발언 마지막을 장식한 이 대통령은 “저는 민주당의 대통령, 민주당 출신의 대통령이긴 하지만, 이제는 국민의 대통령 모두의 대통령이 되어야 한다고 생각한다”며 “야당 정치권의 이야기 또 야당을 통해 들리는 우리 국민들의 목소리도 최대한 많이 듣도록 노력하고, 또 듣는 것을 넘어서서 국정에 모든 국민들의 목소리가 공평하게 반영될 수 있도록 노력할 것”이라고 했다.
