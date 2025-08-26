李대통령 “한국, 美제조업 르네상스 최적의 파트너”

한미 기업인과 비즈니스 라운드 테이블…젠슨 황도 참석
“마스가 프로젝트로 美조선업 영광 회복…반도체-원전 협력”
이재명 대통령은 25일(현지 시간) 도널드 트럼프 미국 대통령과 한미 정상회담 직후 ‘한미 비즈니스 라운드 테이블’에 참석해 미국 재계 인사들과 양국 간 투자 및 협력 방안을 논의했다.
이 대통령은 미국 워싱턴 시내 한 호텔에서 열린 한미 비즈니스 라운드 테이블에서 “동맹의 바탕은 신뢰이고 신뢰를 할 때 가장 좋은 방법은 역시 경제적 교류”라며 “우리 기업인 여러분들이야말로 72년 한미 동맹의 그 역사 자체 있다”고 말했다. 이어 “여러분께서 흘린 협력의 땀방울이 증명하는 것처럼 대한민국 산업화의 역사에서 빼놓을 수 없는 존재가 바로 동맹국 미국”이라고 강조했다.
이 대통령은 “전쟁으로 산업 기반이 무너졌던 절체 절명의 시기, 미국의 도움 속에 대한민국은 제조업 강국으로 다시 일어설 수 있었다”며 “대한민국의 초고속 압축 성장은 미국의 도움 없이는 불가능했었던 것”이라고 말했다.
이 대통령은 “이제 대한민국이 미국의 제조업 재건에 기여할 차례”라며 “트럼프 대통령이 강조한 ‘미국을 다시 위대하게 만드는 일’의 핵심은 ‘미국의 제조업을 다시 위대하게 만드는 것’”이라고 말했다. 이 대통령은 “조선, 반도체, 자동차, 배터리, 바이오, 의약품, 원전 등 제조 산업 분야 최고의 기술력을 보유한 대한민국이야말로 미국의 제조업 르네상스를 달성하는 최적의 파트너”라고 했다.
이 대통령은 ‘제조업 르네상스 비전’ 3가지 방향을 발표했다. 먼저 전략 산업 분야 협력 강화다. 이 대통령은 “한미 양국은 75년 전 미 해군의 결정적 활약으로 한국 전쟁의 전세를 뒤집은 승리의 역사를 공유하고 있다”며 “한국이 미국의 조선업이 누렸던 영광을 회복해 군사력 강화까지 이룰 수 있도록 대한민국은 ‘마스가(MASGA·미국 조선업을 다시 위대하게)’ 프로젝트를 추진할 것”이라고 말했다.
두 번째는 첨단 산업 협력을 통한 글로벌 경쟁력 강화다. 이 대통령은 “한미 반도체 공급망은 서로의 강점을 기반으로 한 공생 구조”라며 “앞으로 SK, 삼성 등 우리 기업이 미국 내 패키징, 파운더리, 탭 등 제조 시설을 건설할 예정입니다. 이에 따라 미국은 반도체 공급망의 핵심 기지로 부상을 하게 될 것”이라고 말했다. 마지막으로 지속 가능한 무역 관계 구축이다. 이 대통령은 “트럼프 대통령 시대에도 한국 기업들의 미국 내 생산과 미국산 구매는 계속될 것”이라며 “미국이 기대하는 상호 균형적이며 지속 가능한 무역이 이루어질 것으로 예상한다”고 했다.
하워드 러트닉 미국 상무장관은 “70년 동안 우정을 쌓아왔다”며 “오늘 미국과 한국의 비즈니스는 물품만 교역 아니야 미래를 함께 만들어가는 것”이라고 말했다. 러트닉 장관은 이 대통령과 트럼프 대통령의 오찬 자리도 소개했다. 러트닉 장관은 “양 정상은 친분을 깊이 할 수 있는 자리였다. 두분 다 목숨을 잃을 뻔한 경험이 있어 할 이야기가 그만큼 많았다”고 말했다. 이 대통령은 총선을 앞둔 지난해 1월 흉기에 목을 찔리는 습격을 당했다. 트럼프 대통령은 지난해 대선 유세에서 총기 피습으로 오른쪽 귀가 관통되는 등 두 차례 암살 시도를 넘기고 재선에 성공했다.
이날 행사에는 한국 측에선 강훈식 비서실장, 위성락 국가안보실장, 김용범 정책실장, 김정관 산업통상자원부 장관, 조현 외교부 장관, 여한구 통상교섭본부장, 류진 한국경제인협회 회장, 이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK 회장, 정의선 현대차 회장, 구광모 LG 회장, 김상현 롯데 부회장, 김동관 한화 부회장, 정기선 HD현대 부회장, 허태수 GS 회장, 조원태 대한항공 회장, 이재현 CJ 회장, 구자은 LS 회장, 박지원 두산에너빌리티 회장, 서정진 셀트리온 회장, 최수연 네이버 대표, 최윤범 고려아연 회장 등이 참석했다.
미국 측에선 젠슨 황 엔비디아 CEO, 데이비드 루벤스타인 칼라일 공동 회장, 개리 디커슨 어플라이드 머티어리얼즈 CEO, 러셀 로우 엑셀리스 CEO, 린든 블루 재너럴 아토믹스 CEO, 마크 애덤스 펭귄 솔루션스 CEO, 클레이 셀 엑스 에너지 CEO, 레이너 블레어 다나허 CEO 등이 참석했다.
