‘금관 쓴 정청래’…사진 올렸다가 ‘왕 노릇’ 비판에 삭제

더불어민주당 정청래 대표가 신라시대 금관을 쓴 것처럼 보이는 착시 사진을 온라인에 올렸다가 논란이 일자 자진 삭제했다. 일각에서 “이재명 대통령이 있는데 벌써부터 왕 노릇을 한다”는 비판이 나온 것을 의식한 것으로 보인다. 정치권에선 “그다음 스텝을 생각하고 있는 거냐는 불필요한 정치적 오해가 있다 보니까 사진을 삭제한 거 아니냐”는 말도 나온다. 정 대표가 마치 벌써 차기 대선을 노리는 것처럼 보일 수 있어 게시물을 지웠다는 해석이다.
정 대표는 20일 자신의 페이스북에 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 준비 상황을 점검하는 과정에서 불국사와 국립경주박물관을 방문해 현장을 둘러보는 사진을 올렸다. 논란이 된 것은 정 대표가 천마총 금관을 감상하는 모습이 담긴 게시물이었다. 정 대표의 바로 맞은편에서 촬영한 이 사진은 마치 그가 금관을 머리에 쓰고 있는 듯이 보였다.
이 사진을 본 이들은 “이 대통령이 있는데 왕 노릇을 하네” “이 대통령을 무시하는 행동” “벌써 차기를 노리는 것 아니냐” 등 비판을 쏟아냈다. 논란이 일자 정 대표는 이튿날인 21일 사진 2장을 삭제했다.
정치권에선 뒷말이 이어졌다. 국민의힘 김경율 전 비상대책위원은 21일 페이스북에 “역사 속에서 ‘명청 교체기’(중국 명나라와 청나라 사이에 있었던 일련의 패권 다툼을 일컫는 말)는 들어봤어도 민주당에서 ‘명청(이재명 정청래) 시대’는 가당치도 않다”고 적었다. 정 대표가 조국 전 조국혁신당 대표에 대한 사면 후 일각에서 제기된 ‘정청래 견제론’을 일축하면서 했던 말을 그대로 인용해 비꼰 것이다.
반면 민주당은 일종의 해프닝이라고 평가했다. 민주당 김진욱 전 대변인은 같은 날 YTN ‘뉴스나이트’에서 ”(사진을) 찍다 보면 일반인들이 재미로 한 번씩 하는 게 있지 않느냐“면서도 ”지금 대표된 지 20여 일 만에 그다음 스텝을 생각하고 계시는거냐는 불필요한 정치적 오해가 있다 보니까 사진을 삭제하신 것 아니겠느냐“고 말했다. 민주당 성치훈 정책위 부의장도 MBN ‘뉴스와이드’에서 ”정 대표가 파이터 이미지로 알려져 있지만 개그 욕심이 있다“며 ”본인은 재미있다고 올린 것“이라고 설명했다.
장성호 전 건국대 행정대학원장은 YTN ‘뉴스나이트’에서 ”국민들은 결국 (정 대표의 사진을 보고) 차기 대권을 얘기하는 것“이라며 ”부자가 되면 몸조심을 하는 것이 있고 저런 것도 사실 절제해야 하는데 권력 앞에는 절제가 안 된다“고 지적했다. 그러면서 ”차기 대권(주자로)해서 정 대표와 박찬대 의원, 조 전 대표 등이 말이 나오지 않느냐“며 ”이렇게 하마평이 벌써 오르고 있기 때문에 권력이라는 것은 속일 수도 없고 속을 수도 없고 그냥 나타나는 것“이라고 말했다.
