李대통령, 25일 한미정상회담 다음날 필라델피아 한화 조선소 시찰

  • 입력 2025년 8월 21일 10시 24분

이재명 대통령이 15일 서울 종로구 세종문화회관에서 열린 제80주년 광복절 경축식에서 경축사를 하고 있다. 2025.08.15 뉴시스
이재명 대통령이 23일부터 일본과 미국을 잇따라 방문해 각국 정상들과 회담을 갖는다.

대통령실에 따르면 이 대통령과 김혜경 여사는 23일 오전 출국해 당일 오전 일본에 도착해 일정을 시작한다.

첫날 이 대통령은 재일동포들과 오찬 간담회를 가진 뒤 오후에는 이시바 시게루 일본 총리와 한일 정상회담 및 만찬을 이어간다.

방일 이틀째인 ﻿﻿24일에는 일본 의회 주요 인사들을 만나고, 곧바로 일본을 떠나 미국으로 향한다. 현지시간 24일 오후 워싱턴DC에 도착해 첫 일정으로 재미동포 만찬 간담회를 진행한다.

도널드 트럼프 미국 대통령과의 한미 정상회담은 25일 열린다. 이 대통령은 이후 경제계·학계 인사 등과 일정을 가질 예정이다.

26일에는 필라델피아로 이동해 한화 필리 조선소를 시찰한다. 이후 필라델피아에서 출발해 28일 새벽(한국 시간) 서울에 도착하는 일정으로 방일·방미 일정을 마무리한다.

김혜린 기자 sinnala8@donga.com
