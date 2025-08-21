李대통령, 25일 한미정상회담 다음날 필라델피아 한화 조선소 시찰

이재명 대통령이 23일부터 일본과 미국을 잇따라 방문해 각국 정상들과 회담을 갖는다.
대통령실에 따르면 이 대통령과 김혜경 여사는 23일 오전 출국해 당일 오전 일본에 도착해 일정을 시작한다.
첫날 이 대통령은 재일동포들과 오찬 간담회를 가진 뒤 오후에는 이시바 시게루 일본 총리와 한일 정상회담 및 만찬을 이어간다.
방일 이틀째인 24일에는 일본 의회 주요 인사들을 만나고, 곧바로 일본을 떠나 미국으로 향한다. 현지시간 24일 오후 워싱턴DC에 도착해 첫 일정으로 재미동포 만찬 간담회를 진행한다.
도널드 트럼프 미국 대통령과의 한미 정상회담은 25일 열린다. 이 대통령은 이후 경제계·학계 인사 등과 일정을 가질 예정이다.
26일에는 필라델피아로 이동해 한화 필리 조선소를 시찰한다. 이후 필라델피아에서 출발해 28일 새벽(한국 시간) 서울에 도착하는 일정으로 방일·방미 일정을 마무리한다.
김혜린 기자
