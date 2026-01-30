본보 ‘헌트: 치매머니 사냥’ 이달의 기자상

  • 동아일보

29일 서울 중구 한국프레스센터에서 동아일보 히어로콘텐츠팀(이상환 전혜진 박경민 최효정 김재희 박형기 봉주연 박초희 기자)이 ‘헌트: 치매머니 사냥’ 시리즈로 한국기자협회 제424회 이달의 기자상을 수상했다. 왼쪽부터 박초희 봉주연 최효정 박경민 이상환 전혜진 박형기 기자.

#한국프레스센터#동아일보#히어로콘텐츠#헌트#치매머니 사냥
신원건 기자 laputa@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

