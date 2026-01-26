[온라인라운지] 세계평화통일가정연합, ‘성장위원회 정책과제 발표회’ 개최

7일 선포한 ‘준법 실천 선언식’ 토대 위에 마련
세계평화통일가정연합(통일교)은 내부 쇄신과 정책 개편을 논의하는 ‘성장위원회 정책과제 발표회’를 26일 전국 목회자와 공직자, 신도들이 온·오프라인으로 참여한 가운데 개최했다.
집단지성과 현장 중심의 ‘실천적 쇄신’ 가속화 약속
이번 행사는 지난 7일 진행한 ‘준법 실천 선언식’과 준법 의식 교육을 바탕으로, 현장의 의견을 정책에 반영하고 실천 중심의 조직 쇄신을 구체화하기 위해 마련됐다.
송용천 한국협회장은 인사말에서 “투명한 시대에 걸맞은 시스템으로 거듭나기 위한 환골탈태의 개혁이 필요하다”며 권위주의를 벗어난 수평적 소통과 데이터 기반 운영을 강조했다. 그는 집단지성과 현장 중심 실행을 쇄신의 핵심 방향으로 제시했다.
이날 발표회에서는 성장위원회 산하 6개 분과가 전도, 가정, 청년, 사회공헌, 학술, AI 혁신 분야별 정책 로드맵을 공유했다. 전도 전략의 데이터화, 생애주기별 가정 지원, 청년 공직자 양성, 지역사회 봉사 체계화, 학술 체계 정립, AI 기반 행정·전도 시스템 도입 등이 주요 과제로 제시됐다.
통일교 관계자는 제안된 정책들을 일회성 행사에 그치지 않고, 분과별로 현장의 의견을 수렴해 단계적으로 구체화할 계획이라고 밝혔다. 통일교는 앞서 ISO 국제표준 기반의 감시체계 도입을 예고하며, 투명 경영과 사회적 신뢰 회복을 위한 제도 정비를 추진 중이다.
