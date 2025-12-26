대한유나이티드재단 김현욱 위원, ‘대한민국사회공헌대상’서 통일부 장관상 수상

대한유나이티드재단 김현욱 위원(퀀텀리포트㈜ 대표)이 사회공헌 활동에 대한 공로를 인정받아 제20회 2025 대한민국사회공헌대상에서 통일부 장관상을 수상했다.
대한민국사회공헌대상은 공동체 발전과 사회 통합에 기여한 개인과 단체를 선정해 수여하는 상이다. 김 위원은 데이터 기반 사업을 통해 객관적인 정보와 분석을 제공하는 동시에, 기업의 전문 역량을 사회공헌 활동으로 확장해 온 점에서 긍정적인 평가를 받았다.
김 위원은 어르신과 노년층을 대상으로 생활 지원과 디지털 기초 교육, 병원 및 행정 민원 동행 등 일상에 밀착한 사회공헌 활동을 꾸준히 이어왔다. 이와 함께 사회 이슈를 보다 쉽게 이해할 수 있도록 정보 콘텐츠를 제작·배포하고, 디지털 소외계층을 위한 ‘찾아가는 스마트폰 교실’을 정기적으로 운영해 왔다.
이번 수상은 개인의 지속적인 실천이 공동체 중심의 사회 통합을 지향하는 통일부의 정책 방향과 대한민국사회공헌대상의 취지에 부합한다는 평가에 따른 것이다.
최용석 기자 duck8@donga.com
