사람속으로
6·25전쟁 무명용사 유해 141위 합동 봉안식
동아일보
입력
2025-12-16 03:00
2025년 12월 16일 03시 00분
장승윤 기자
서울 동작구 국립서울현충원에서 15일 거행된 6·25전쟁 무명용사 유해 141위에 대한 합동봉안식에서 국군 의장대가 영현을 봉송하고 있다.
#6·25전쟁
#무명용사
#유해
#합동봉안식
#국립서울현충원
장승윤 기자 tomato99@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
