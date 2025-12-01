6·25전쟁 무명용사 유해 141위 합동 봉안식

  • 동아일보

글자크기 설정


서울 동작구 국립서울현충원에서 15일 거행된 6·25전쟁 무명용사 유해 141위에 대한 합동봉안식에서 국군 의장대가 영현을 봉송하고 있다.

#6·25전쟁#무명용사#유해#합동봉안식#국립서울현충원
장승윤 기자 tomato99@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스