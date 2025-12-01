본문으로 바로가기
사람속으로
전국 영어-수학 경시대회 시상식
동아일보
입력
2025-12-12 03:00
2025년 12월 12일 03시 00분
최예나 기자
11일 서울 종로구 성균관대 600주년 기념관에서 열린 ‘제50회 전국 초중고 영어·수학 학력 경시대회’ 시상식에서 대상 수상자들과 홍문표 성균관대 입학처장(뒷줄 가운데)이 기념 촬영을 하고 있다. 하늘교육 제공
글로벌 영재학회가 주관하고 성균관대와 동아일보가 후원한 제50회 전국 초중고 영어·수학 학력 경시대회 시상식이 11일 서울 종로구 성균관대 600주년 기념관에서 열렸다. 개인부문 대상은 이준휘(광주과학고 2학년) 외 46명, 최우수학교상은 동천고 외 18개교가 받았다.
#영재학회
#성균관대
#동아일보
#전국 초중고
#영어 경시대회
최예나 기자 yena@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
