‘위너’ 강승윤 신곡 발표, 동아미디어센터 ‘룩스’ 생중계

아이돌 그룹 ‘위너’의 리더 강승윤이 6일 오후 서울 중구 청계광장 야외 무대에서 새 앨범 ‘PAGE 2’에 실린 신곡을 노래하고 있다. ‘두들 라이브(Doodle Live)’라는 제목의 이번 공연은 국내 최대 디지털 사이니지인 동아미디어센터 ‘룩스(LUUX)’를 통해 생중계됐다. 강승윤은 수많은 팬들이 몰린 가운데 타이틀곡 ‘ME(美)’ 등을 선보였으며, 가을 밤 도심 광장이 뜨거운 콘서트장으로 변신했다.

#위너#강승윤#두들 라이브#동아미디어센터#룩스
양회성 기자 yohan@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
