이준석, 장동혁·조국에 연석회담 제안…“통일교·돈공천 특검 논의”

  • 동아일보

  • 입력 2026년 1월 11일 11시 02분

글자크기 설정

이준석 개혁신당 대표. 2025.12.31. 뉴시스
이준석 개혁신당 대표. 2025.12.31. 뉴시스
개혁신당 이준석 대표가 11일 장동혁 국민의힘 대표와 조국 조국혁신당 대표에게 더불어민주당의 통일교 금품 수수 의혹, 공천 헌금 의혹을 수사할 특검 도입을 논의하기 위한 연석회담을 제안했다.

이 대표는 이날 페이스북에 쓴 글에서 “장동혁 국민의힘 대표, 조국 조국혁신당 대표께 요청드린다”며 “야당 대표 연석회담을 제안한다”고 했다. 이어 “민주당의 전재수-통일교 사태와 김병기-강선우 돈공천 사태를 제대로 수사할 수 있는 특검의 조속한 출범을 위해 특검법 신속 입법을 논의하는 자리”라고 덧붙였다

이 대표는 “김병기-강선우 돈공천 스캔들은 수도권에서 기득권이 되어버린 민주당 정치가 얼마나 타락했는지 보여주고 있다”며 “영호남에서 수십 년간 공고화된 기득권으로 인해 경쟁이 사라지고 능력 있는 정치 신인들이 돈 공천과 줄 세우기에 짓눌려온 것이 문제였다”고 했다.

이 대표는 “이제 그 병폐가 수도권에서도 똑같이 나타나고 있다”고 했다. 이어 “공천만 받으면 당선이라는 생각에 주민보다 줄 설 생각만 하는 사람들 속에서는 변화가 일어나기 어렵다”며 “그런데 수사가 유야무야되고 있다”고 했다. 그러면서 “돈 공천이라는 명징한 혐의 앞에서도 수사는 지지부진하다”며 “통일교 특검도 시간만 끌며 뭉개지고 있다”고 했다.

이 대표는 “여당이 이렇게 법치를 형해화하는 것을 오래 지켜볼 수 없다”며 “김병기-강선우 돈 공천이 민주당의 어디까지 퍼진 병증인지 뿌리째 뽑아내고 일벌백계하려면 강도 높은 신속한 수사가 필요하다”고 했다. 이어 “이를 위해 야당이 힘을 모아 특검법을 신속히 입법해야 한다”고 했다.

이 대표는 “조국혁신당도 분명한 야당”이라며 “부패한 여당에 맞서 특검과 공정수사를 압박하는 것이 야당의 본분”이라고 했다. 그러면서 “이념과 정체성을 각자 내려놓고, 국민이 선출해준 야당의 역할을 다해 달라”며 “양당 대표에게는 금일 중 별도로 연락해 취지와 방식을 협의하겠다”고 했다.

#이준석#장동혁#조국#야당#통일교#공천헌금#민주당#특검#연석회담
정봉오 기자 bong087@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스