“잠 충분한데 낮에 왜 졸리지?”…수면시간 말고 놓친 게 있다

충분히 잠을 잤다고 느껴도 낮 동안 졸음이 반복된다면, 수면 시간이 아니라 수면의 ‘질’이 떨어졌을 가능성이 있다. 게티이미지뱅크

전문가들은 낮 졸림이 단순한 수면 부족이 아니라, 수면 구조가 깨졌다는 신호일 가능성에 주목한다. 충분히 잤다고 느껴도 회복에 필요한 깊은 수면이 줄어들면, 몸은 제대로 쉬지 못한 상태로 하루를 시작하게 된다.으로 불리는 깊은 수면은 신체 회복과 뇌 기능 유지에 핵심적인 단계로 알려져 있다.신경생리학 연구를 종합한 자료에 따르면 깊은 수면 단계에서는 뇌 활동이 안정되고, 에너지 회복과 기억 정리, 신체 항상성 유지가 이뤄진다. 이 단계가 줄어들면 총 수면 시간이 같아도 피로가 해소되지 않을 수 있다.잠들기 전 스마트폰이나 태블릿을 보는 습관은 수면의 질을 떨어뜨리는 대표적인 요인으로 꼽힌다. 문제는 단순히 잠드는 시간이 늦어지는 데 그치지 않고, 잠든 이후의 수면 구조에도 영향을 줄 수 있다는 점이다.

잠자리에 누운 채 스마트폰을 사용하는 습관은 잠드는 시간을 늦출 뿐 아니라, 깊은 수면 진입을 방해해 다음 날 낮 졸림으로 이어질 수 있다. 게티이미지뱅크

학술지에 실린 종합 분석에 따르면 전자기기에서 나오는 블루라이트는 멜라토닌 분비를 억제해 깊은 수면 진입을 방해할 수 있으며, 수면 효율 저하와 연관된 결과가 보고됐다. 해당 연구는 미국 국립보건원(NIH) 산하 국립의학도서관의 학술 플랫폼 PMC에 공개된이다.스마트폰 사용과 수면 질의 관계는 국내 연구에서도 확인된다. 한국학술지인용색인(KCI)에 등재된 한 연구에서는 스마트폰 사용 시간이 길수록 스트레스 수준이 높아지고, 수면 질 점수가 유의하게 낮아지는 경향이 나타났다.경북대학교 간호대학 간호학과가 2019년 발표한에 따르면, 연구진은 스마트폰 사용이 직접적인 원인인지, 생활 리듬 교란의 지표인지는 추가 연구가 필요하다고 밝혔지만, 과다 사용과 수면 질 저하의 연관성 자체는 분명히 관찰됐다고 설명했다.에서는 수면 질 저하가 감염 취약성 증가, 피로 누적, 집중력 저하와 연결될 수 있다고 설명한다.특히 깊은 수면이 줄어들면 신체 회복과 관련된 생리적 과정이 충분히 이뤄지지 않아, 낮 동안 각성 수준을 유지하기 어려워질 수 있다. 이로 인해 업무 집중력이 떨어지고, 졸음을 커피나 당분 섭취로 버티는 악순환이 반복되기 쉽다는 지적도 나온다. 전문가들은 이런 상태가 장기화될 경우 피로를 넘어 전반적인 컨디션 저하로 이어질 수 있다고 본다.전문가들은 낮 졸림을 느낄 때 무작정 수면 시간을 늘리는 방식은 근본 해결책이 아닐 수 있다고 말한다. 수면 시간이 충분한데도 피곤하다면, 깊은 수면을 방해하는 요인이 있는지를 점검하는 것이 우선이라는 설명이다.잠은 오래 잤는데도 낮이 힘들다면, 몸이 제대로 회복되지 않았다는 신호일 수 있다. 수면은 단순한 휴식이 아니라 회복이 실제로 일어나는 생리 과정이기 때문이다.전문가들은 “낮 졸림이 일상화됐다면 수면 시간을 늘리기보다, 수면의 질과 구조를 먼저 점검해야 한다”고 강조한다.

■ 낮에 졸릴 때 점검해야 할 신호



- 잠은 충분한데 낮에 계속 졸리다

- 아침에 개운하지 않고 멍하다

- 잠들기 전 스마트폰 사용이 잦다

- 커피로 졸음을 버티는 일이 반복된다

- 주말에 몰아서 자도 피로가 남는다