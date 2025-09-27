BIFF 첫 부산어워드 대상, 장률 감독 ‘루오무의 황혼’

26일 부산 해운대구 영화의전당에서 열린 부산국제영화제(BIFF)의 첫 부산어워드 대상은 중국동포 감독인 장률(장뤼·張律·사진) ‘루오무의 황혼’에게 돌아갔다. 심사위원장인 나홍진 감독은 “만장일치로 너무나 쉽게 결정이 났다”며 “이 발표를 할 수 있다는 것에 진심으로 영광스럽다”고 말했다.
이 작품은 3년 전 홀연 사라진 남자친구에게서 엽서 한 장을 받은 주인공이 그 엽서에 담긴 중국 남서부의 작은 마을에서 옛사랑의 흔적을 발견하며 펼쳐지는 이야기를 담았다. 장 감독은 제10회 BIFF에서 뉴커런츠상을 받은 바 있다. 장 감독은 “20년 만에 이 자리에 다시 서게 됐다”며 “항상 부산영화제와 부산을 사랑한다”고 말했다. 총 14편의 초청작 중 대상으로 선정된 ‘루오무의 황혼’은 폐막작으로도 상영됐다.
이날 함께 시상된 감독상은 ‘소녀’를 연출한 대만 배우이자 감독인 수치(舒淇)가, 심사위원특별상은 ‘충충충’의 한창록 감독이 받았다. 배우상은 ‘지우러 가는 길’의 배우 이지원과 ‘어리석은 자는 누구인가’의 세 주연 배우 기타무라 다쿠미, 하야시 유타, 아야노 고가 함께 수상했다. 예술공헌상은 ‘광야시대’의 류창, 투난 미술감독이 받았다.
이날 열흘간의 일정을 마치고 막을 내린 제30회 부산국제영화제는 영화제의 새로운 발돋움을 위해 사상 처음으로 경쟁 부문을 신설하고 세계 각국의 영화인을 초청해 스페셜 토크 등 다채로운 행사를 진행했다. 영화제 기간 총 관람객 수는 23만8697명으로 지난해 15만2905명보다 64% 증가했다.
