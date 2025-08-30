타임 선정 ‘AI분야 100대 인물’, 韓 여성 2명 포함

28일(현지 시간) 미국 시사주간지 타임이 발표한 ‘2025년 인공지능(AI) 분야의 100대 인물’에 한국인 여성 두 명이 포함됐다. 주인공은 최예진 미 스탠퍼드대 교수와 조앤 장 오픈AI 모델행동 총괄로, 이들은 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO), 샘 올트먼 오픈AI CEO, 일론 머스크 테슬라 CEO와 나란히 이름을 올렸다.
이날 타임은 올해 AI 분야에서 큰 영향을 끼친 100인을 선정해 리더, 혁신가, 개척자, 구상가의 4개 부문으로 나눠 발표했다. 이 중 최 교수와 장 총괄은 구상가 부문에 선정됐다. 최 교수는 서울대 컴퓨터공학과를 졸업하고 미 코넬대에서 박사학위를 받았다. 올 1월부터 스탠퍼드대 인간중심 AI연구소(HAI)에서 근무하고 있다. 그는 컴퓨터를 이용해 언어를 분석하는 자연어처리(NLP) 분야 권위자다. 2022년에는 ‘천재들의 상’으로 불리는 맥아더 펠로십을 수상했다. 타임은 “최 교수는 AI의 인간적 결과에 관심을 갖는 연구자가 됐다”며 “소수 거대 기업 중심인 거대언어모델(LLM)의 대안으로 부각되는 소규모언어모델(SLM)을 탐구하기 위해 HAI에 합류했다”고 전했다.
장 총괄은 드롭박스와 구글의 프로덕트매니저(PM)를 거쳐 2021년 12월 오픈AI에 입사했다. 현재 AI 모델 행동과 정책을 총괄하고 있다. 타임은 “장 총괄은 사용자가 AI를 활용해 목표를 달성하도록 돕는 것을 자신의 소명으로 여기고 있다”고 했다.
한편 리더 부문에는 황 CEO, 올트먼 CEO, 머스크 CEO를 비롯해 손정의 소프트뱅크그룹 회장, 마크 저커버그 메타 CEO, 앤디 재시 아마존 CEO, 웨이저자(魏哲家) TSMC 회장, 량원펑(梁文鋒) 딥시크 창업자 등이 선정됐다.
