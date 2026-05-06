[고양이 눈]중심을 잡는다는 건

  • 동아일보

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수크령이 봄볕 아래 하늘하늘 춤을 춥니다. 바람에 몸을 내맡기면서도 우아한 맵시를 잃지 않습니다. 그 모습이 강인한 생명력을 가진 계절과 닮았습니다.

―서울 용산구 원효로에서

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변영욱 기자 cut@donga.com
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