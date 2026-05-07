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고양이 눈
[고양이 눈]“무럭무럭 자라라”
동아일보
입력
2026-05-07 23:03
2026년 5월 7일 23시 03분
양회성 기자
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텃밭에 꽂아둔 팻말엔 ‘무’라고 적혀 있는데, 먹는 무가 아니라 없을 ‘무(無)’일까요? 흙 위로 빼꼼 솟아난 이파리들을 보니 미래 먹거리가 심어진 게 분명하군요.
―경기 양평군 옥천면에서
고양이 눈
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양회성 기자 yohan@donga.com
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