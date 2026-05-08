[고양이 눈]로또 명당

  • 동아일보

  • 입력 2026년 5월 8일 23시 06분

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누군가 공짜 모이를 가져다 놓으셨네요. 복권 명당 앞에 모인 비둘기들에겐 오늘 이 먹이가 로또 1등만큼 반가운 행운인가 봅니다. 정말 ‘로또 명당’이 따로 없네요.

―경기 성남시 야탑동에서

#공짜 모이#복권 명당#비둘기#행운#경기 성남시#야탑동
변영욱 기자 cut@donga.com
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