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고양이 눈
[고양이 눈]로또 명당
동아일보
업데이트
2026-05-08 23:18
2026년 5월 8일 23시 18분
입력
2026-05-08 23:06
2026년 5월 8일 23시 06분
변영욱 기자
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누군가 공짜 모이를 가져다 놓으셨네요. 복권 명당 앞에 모인 비둘기들에겐 오늘 이 먹이가 로또 1등만큼 반가운 행운인가 봅니다. 정말 ‘로또 명당’이 따로 없네요.
―경기 성남시 야탑동에서
고양이 눈
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#경기 성남시
#야탑동
변영욱 기자 cut@donga.com
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