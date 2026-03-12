농담 뒤의 응원[이준식의 한시 한 수]〈359〉

주머니 비어 봄놀이 다닐 말은 못 장만해도, 사윗감 찾는 수레들에 눈 어지러울 날 오리니.
급제하는 날엔 세인 앞에 어깨를 펴리. 황지 조서에 먹이 덜 마른 검은 글씨로 그대 이름 박히리라.
(粗繒大布裹生涯, 腹有詩書氣自華. 厭伴老儒烹瓠葉, 强隨擧子踏槐花.
囊空不辦尋春馬, 眼亂行看擇婿車. 得意猶堪夸世俗, 詔黃新濕字如鴉.)
―‘동전과의 작별에 부쳐(화동전유별·和董傳留別)’ 소식(蘇軾·1037∼1101)
겉 차림은 궁색해도 말과 눈빛이 흐트러지지 않은 사람, 시인은 친구 동전(董傳)에게서 그런 빛나는 기품을 본다. 시인은 가난을 동정하는 대신 시선을 한 번 비틀어 친구의 미래를 축원한다. 청빈한 일상에만 머물지 말고 과거의 길로 나서 보라고 등을 민다. 급제한 날, 가난하여 봄 거리에서 말 타고 활보하는 호사는 누리지 못할 수도 있다. 그래도 거리엔 사윗감을 찾으려 권문세가의 수레가 몰리고, 그 한복판에서 네 이름이 불릴 수도 있다는 식이다. 농담 뒤에 온기가 담긴 시인의 격려를 마냥 우스개로만 치부할 수는 없을 듯하다.
그런데 이 과장된 ‘합격의 장면’은 장식에 가깝고, 시의 첫머리가 붙들고 있는 핵심은 따로 있다. 시인이 믿은 건 시험장 밖에서 이미 완성된 한 가지, 학문이 빚어낸 친구의 기질과 품격이다. 그래서 이 시는 ‘언젠가 네가 잘될 것’보다 ‘지금의 너를 믿어라’라는 응원에 가깝다.
