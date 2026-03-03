세상의 속도와 나의 속도[정덕현의 그 영화 이 대사]〈96〉

세상이 정상성이라는 잣대로 규정하는 폭력은 조금 다른 삶을 살아가는 이들을 얼마나 힘겹게 만들까. 넷플릭스 영화 ‘파반느’는 그런 세상에 상처 입고 살아가는 세 청춘의 삶과 사랑을 그린 작품이다. 경록(문상민 분)은 배우가 된 아버지가 어머니를 버린 어린 시절의 상처를 가진 청춘이고, 미정(고아성 분)은 못생겼다는 이유로 백화점 동료들의 멸시를 받는 청춘이다. 또 이들 사이에서 큐피드 역할을 해주는 요한(변요한 분)은 데이비드 보위를 추종하는 보헤미안이다. 이들은 모두가 똑같이 달려가는 세상의 속도에서 벗어난 존재들처럼 보인다.
경록은 그런 자신이 진짜인지 가짜인지가 헷갈린다. 처음에는 자신만 진짜고 타인들은 모두 가짜라 생각했지만, 점점 저들이 진짜고 자신만 가짜라 여겨진다. 그런 그에게 미정은 인디언의 이야기를 들려준다. 인디언들은 말을 타고 달리다 잠시 내려서 자신이 달려온 쪽을 바라보는데 그건 혹시라도 걸음이 느린 영혼이 따라오지 못할까 기다려주는 배려라는 것이다. 그러면서 말한다. “세상의 속도에 맞추지 말고 나의 속도로 살아가면 좋을 것 같아요.” 그 말은 경록으로 하여금 자신이 진짜라는 확신을 갖게 만든다. 저들의 속도를 따라가지 않아도 나의 속도를 있는 그대로 바라봐주고 기다려줌으로써 진짜 자신을 잃지 않게 해주는 것. 경록과 미정은 그렇게 사랑함으로써 서로에게 빛을 주는 존재가 된다.
모두가 당연하다는 듯 따라가는 세상의 속도에 휩쓸리지 말 일이다. 그건 어쩌면 나를 잃게 만들 수도 있는 일이니. 바쁜 하루를 보내고 집으로 돌아왔을 때 잠시 말에서 내리게 해 나의 속도를 되찾아주는 존재들에게 고마워할 일이다. 그건 바로 있는 그대로의 나를 진짜로 되돌려 다시금 버티게 해주는 사랑이니.
