양측 발 절단위기 캄보디아 환자, 두발로 걷다…국내병원, 새 삶 선물

양측 발 절단 위기에 놓였던 캄보디아 국적 20대 여성이 국내 병원의 도움으로 새 삶을 얻게 됐다.
순천향대 부천병원은 선천성 만곡족과 혈관 기형, 자가면역질환으로 양측 발 절단 위기에 놓였던 환자에게 ‘만곡족 교정술’과 ‘유리피판 재건술’을 성공적으로 시행해 새 삶을 선물했다고 4일 밝혔다.
떼움 쿤떼아(21)라는 이름의 캄보디아 여성은 최근 서울 소재 한 교회의 소개로 ‘선천성 만곡족(Club foot)’ 교정을 위해 순천향대 부천병원 정형외과 이영구 교수를 찾았다.
양측 하지의 선천성 만곡족은 약 10시간에 걸친 교정 수술을 통해 정상적인 발의 형태를 이룰 수 있었고, 보행이 가능한 상태로 교정에 성공했다.
하지만 이 환자는 단순 만곡족이 아닌 뼈 절골과 관절 교정, 뼈 이식 등 복합적인 치료가 필요한 고난도 복합 기형이었다. 특히 수술 당시 발목 부위 혈관 기형이 심해, 족관절 교정 후 혈관외과 최얼 교수로부터 혈관 재건술을 추가로 받아야 했다.
수술 후 회복 과정에서 또 다른 위기가 찾아왔다. 입원 중 새롭게 발견된 자가면역질환(류마티스성 림프구 변환 장애)으로 상처 회복이 지연되며 양측 발등과 발바닥 피부가 괴사하기 시작한 것이다.
순천향대 부천병원 성형외과 정형화 교수는 “순식간에 오른발의 80%, 왼발의 50% 이상 피부가 괴사했다. 재건하지 못하면 양측 발목 절단이 불가피한 상황이었다”고 했다.
이에 정 교수는 두 차례에 걸친 고난도 ‘유리피판 재건술’을 시행했다. 유리피판 재건술은 피부와 함께 혈액을 공급하는 동맥과 정맥을 떼어내 이식 부위 혈관과 현미경으로 연결하는 미세혈관 수술로, 직경 1mm 내외의 혈관을 정교하게 문합해야 하는 고난도 수술이다.
이번 수술에서는 피부만으로는 발 전체를 덮기 어려워 피부와 등 근육을 포함한 복합 조직 이식을 시행했다. 동반된 혈관 기형 및 자가면역질환으로 수술 과정이 상당히 까다로웠으며 회복 과정에 어려움이 있었으나, 약 한 달간의 집중 치료 끝에 피판 이식 부위가 안정화됐고, 최근 퇴원했다.
장기간 입원과 고난도 수술로 막대한 의료비가 발생했지만, 의료진은 수술료를 거의 책정하지 않았고 병원도 입원료를 대폭 감면했다. 해당 병원 사회사업팀은 사업비 연계를 통해 의료비 지원을 도왔으며, 콘바텍과 일동제약은 200만 원 상당의 상처 치료용 재료를 무상으로 제공했다.
쿤떼아는 “처음에는 발을 잃을 수도 있다는 생각에 너무 두려웠지만, 새 삶을 선물해 준 병원과 의료진에게 평생 감사한 마음으로 살겠다”고 말했다.
정 교수는 “힘든 치료 과정 속에서도 환자가 끝까지 치료를 포기하지 않고 치료에 잘 협조해 준 덕분에 좋은 치료 결과를 얻을 수 있었다. 본국으로 돌아가 건강한 삶을 이어가길 바란다”고 말했다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
