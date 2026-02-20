[광화문에서/김준일]張 언어에서 모호함 걷히니, 드러난 건 덧셈 아닌 뺄셈

국민의힘 장동혁 대표가 언론 인터뷰나 공식 석상에서 자주 쓰던 표현이 있다. “당 대표가 할 수 있는, 당 대표의 언어로 말씀드린다”는 것이다. 주로 윤석열 전 대통령과의 절연 문제 질문을 받으면 이같이 답했다. 윤 전 대통령과의 관계를 어떻게 설정할지에 대한 확답은 피한 채 “이미 저는 분명한 입장을 밝혀 왔다”면서 말이다.
이를테면 이런 식이었다. 장 대표는 지난달 7일 기자회견을 통해 당 쇄신안을 발표했다. 12·3 비상계엄과 관련해선 “책임을 무겁게 통감하고, 국민 여러분께 깊이 사과드린다”고 했다. 하지만 윤 전 대통령 절연 문제 언급은 하지 않았다. 그래서 재차 ‘절윤’에 무슨 입장이냐고 물으면 “특정 단어로 진정성을 따질 것은 아니다”라면서 “한 단어 한 단어, 한 문장 한 문장, 당 대표로서 낼 수 있는 입장을 냈고 당 대표로서 고민 끝에 낸 표현들”이라고 답했다.
입장 표명을 하고, 부연 설명도 했지만 여전히 ‘그래서 어쩌겠다는 것인가’라는 의문은 해소되지 않았다. 장 대표가 언급한 “분명한 입장”은 결국 해석의 영역으로 남겨졌다. 이 때문에 당내에서도 “장 대표의 생각이 도대체 무엇이냐”고 묻는 의원들이 적지 않았다. 외교가에서나 볼 법한 전략적 모호성을 당 대표가 구사하고 있던 셈이다.
장 대표는 평소 주변에 “나는 우파 모두를 챙겨야 한다”는 말을 많이 했다고 한다. 장 대표 측근들은 전략적 모호성에 대해 장 대표가 강성보수도 챙기고, 변화를 원하는 중도보수에게도 변화의 여지를 남기는 나름의 고육지책이라고 설명하곤 했다.
본디 전략적 모호성은 행동의 의도를 숨기고, 예측을 어렵게 만들어 상대방이 대응하기 곤란하게 만드는 것을 뜻한다. 민감한 현안에서 즉각 입장을 취하는 게 이익이 되지 않으면 모호한 태도로 책임을 잠시 피하는 데 이용되기도 한다.
이런 전략은 보통 ‘상대방’, 즉 다른 집단을 상대하기 위해 사용한다. 그런데 진영의 리더인 제1야당 대표가 자신의 진영을 ‘상대방’으로 놓다 보니 보수 전체가 혼란에서 벗어나지 못했다. 명확하지 않은 당 대표의 언어가 나올 때마다 오세훈 서울시장, 소장·개혁파 모임 ‘대안과 미래’ 등이 갈등을 무릅쓰고 “어서 ‘절윤’ 입장을 밝히라”고 반발 목소리를 냈다. ‘윤 어게인’ 세력은 또 그들대로 “윤 전 대통령을 버리면 장 대표를 버릴 것”이라고 엄포를 놨다.
그런데 이제 그 ‘상대방’이 ‘절윤’을 요구하는 세력이라는 게 장 대표의 20일 기자회견에서 명확하게 드러났다. 장 대표는 “사과와 절연의 주장을 반복하는 것은 분열의 씨앗을 뿌리는 일”이라며 “대통령과의 절연을 앞세워 당을 갈라치기 하는 세력, 단호하게 절연해야 할 대상은 오히려 이들”이라고 했다. 그동안 장 대표가 밝힌 당 대표의 언어란 당 전체를 아우르는 언어가 아닌 자신을 지지하는 세력을 위한 언어였다는 점이 새삼 확인된 것이다.
장 대표의 언어에서 모호함이 걷히니 극한의 뺄셈정치가 남았다. 이제 지방선거가 4개월도 채 남지 않았다. 당 지지율(한국갤럽 기준)은 더불어민주당과 2배 차이다. 장 대표는 이번 서울시장 부산시장 선거 결과에 자신의 정치 생명이 걸렸다고 했다. ‘절윤과의 절연’으로 치르는 선거가 어떤 결과를 가져다줄지 지켜볼 일이다.
