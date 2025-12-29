[신문과 놀자!/디지털 세상과 정보]성공-실수도 다 ‘인생 데이터’… 잘 살펴 앞날 준비를
인공지능, 과거 데이터 바탕으로
취향에 맞는 콘텐츠 예측해 추천
개인의 삶도 기록으로 정리하면
미래에 더 나은 선택하는 데 도움
2025년 끝자락에서 이런 생각을 합니다. “내년에는 어떤 일이 일어날까?” 2026년을 앞둔 지금, 뉴스와 소셜네트워크서비스(SNS)에는 내년에 대한 예측과 전망이 가득합니다. 경제는 어떻게 될지, 기술은 얼마나 더 발전할지, 우리 일상은 어떻게 바뀔지에 대한 기대가 이어집니다. 이런 흐름 속에서 많은 사람들이 인공지능(AI)에 기대를 걸고 있습니다.
AI는 앞으로 무엇이 유행할지, 어떤 선택이 더 나을지, 심지어 우리의 미래까지 알려줄 수 있을 것처럼 보입니다. 실제로 최근 생성형 AI는 놀라운 속도로 발전하고 있습니다. 몇 문장만 입력해도 사실처럼 보이는 이미지를 만들어내고, 대학수학능력시험 문제를 풀어 높은 점수를 받기도 합니다. 몇 년 전만 해도 상상하기 어려웠던 일입니다.
● 과거 데이터로 정확히 예측하는 AI
AI가 예측과 판단을 할 수 있는 이유는 미래를 미리 알고 있어서가 아닙니다. AI는 사람처럼 직감으로 판단하지 않습니다. 대신 수많은 과거 기록과 데이터를 바탕으로 계산합니다. 얼마나 많은 자료를 가지고 있고 그 자료가 얼마나 정확하고 균형 잡혀 있는지에 따라 AI의 예측 수준이 달라집니다.
결국 AI의 예측 능력은 지나간 것들을 얼마나 잘 분석했느냐에서 시작됩니다. 그 데이터 안에는 기존의 실수나 편견도 함께 담겨 있을 수 있으므로 AI의 예측도 완전히 중립적이라고 보기는 어렵습니다.
이 원리는 우리 일상에서도 쉽게 찾아볼 수 있습니다. 유튜브나 음악 애플리케이션이 여러분의 취향에 맞는 콘텐츠를 추천할 수 있는 배경은 무엇일까요. AI가 여러분이 어떤 영상을 오래 봤는지, 어떤 노래를 자주 넘겼는지, 어떤 주제에 관심을 보였는지를 기록하고 분석했기 때문입니다. 갑자기 유튜브나 음악 애플리케이션의 추천이 마음에 들지 않을 때도 있지요. 최근의 시청 기록이 바뀌었기 때문일 가능성이 큽니다.
추천은 과거 선택을 바탕으로 이뤄집니다. 시험 성적 예측도 마찬가지입니다. 모의고사 성적, 오답 노트, 공부 시간, 과목별 약점 같은 자료가 충분히 쌓여 있을수록 다음 시험 결과를 비교적 정확하게 예상할 수 있습니다. 반대로 지난 시험을 왜 틀렸는지 기록하지 않았다면 앞으로의 성적을 예측하기도 개선하기도 어렵습니다. AI든 사람이든 예측은 늘 기록 위에서 이뤄집니다.
● 올해 돌아보며 내년을 준비하자
어떤 사람을 기대할 때도 동일합니다. 우리는 막연한 희망만으로 누군가를 ‘내년에는 더 잘할 것 같다’거나 ‘믿을 만한 사람이다’라고 판단하지 않습니다. 그동안 그가 약속을 잘 지켰는지, 맡은 일을 끝까지 해냈는지, 어려운 상황에서도 책임감 있게 행동했는지 같은 생활 태도를 떠올리며 판단하지요. 결국 한 사람의 미래에 대한 기대는 그 사람이 쌓아 온 시간과 태도에서 시작됩니다.
2026년을 잘 준비하는 건 갑자기 새로운 사람이 되라는 뜻이 아닙니다. 올해를 어떻게 보냈는지 돌아보고 무엇을 꾸준히 해 왔는지 기록하며 어떤 점을 고쳐야 할지 차분히 생각하는 게 핵심입니다. AI가 더 정확하게 예측하기 위해 과거 데이터를 필요로 하듯 우리도 자신의 시간을 돌아볼 자료가 있어야 다음 선택을 더 잘할 수 있습니다.
연말은 단순히 한 해를 끝내는 시기가 아니라 기록을 정리하고 의미를 되짚어 볼 수 있는 시간입니다. 잘한 일뿐 아니라 아쉬웠던 선택, 반복된 실수, 작지만 꾸준하게 이어온 습관까지 모두가 여러분의 데이터입니다. 그것들을 외면하지 않고 돌아보는 사람이 미래를 더 단단하게 준비할 수 있습니다.
2026년을 기대하는 가장 현실적인 방법은 바로 2025년을 정직하게 마주하는 것입니다. AI도 우리의 미래도 과거 위에서 만들어진다는 사실을 기억하며 한 해의 시간을 차분히 돌아보는 연말이 되길 바랍니다.
