영웅의 눈물[이준식의 한시 한 수]〈347〉

출정해 성공하지 못한 채 먼저 세상을 떠나매, 길이길이 뭇 영웅들 눈물로 옷소매를 적셨다네.
(丞相祠堂何處尋, 錦官城外柏森森. 映階碧草自春色, 隔葉黃鸝空好音.
三顧頻煩天下計, 兩朝開濟老臣心. 出師未捷身先死, 長使英雄淚滿襟.)
―‘촉나라 승상(촉상·蜀相)’ 두보(杜甫·712∼770)
촉나라 승상 제갈량(諸葛亮)을 모신 무후사(武侯祠)를 찾은 시인. 봄빛은 찬란하나 심사는 울울하다. 돌계단의 풀빛이 푸르러도 찾는 이 없고, 꾀꼬리의 고운 노래는 나뭇잎 사이에서 허허롭다. 생명력을 반복하는 자연과 영원히 돌아오지 않는 영웅, 그 대비가 더한층 적막감을 돋운다. 그 고요 속에서 시인은 제갈량의 지난 시간을 더듬는다. 유비(劉備)의 삼고초려로 시작된 인연, 한실(漢室)을 중흥하고 북벌의 꿈을 품었던 그의 계책, 위기 속에서 국정을 버티게 했던 꾸준한 헌신을 떠올린다.
안사의 난 속에서 뜻을 펼치지 못한 두보에게 제갈량의 삶은 이상적 군신 관계를 비추는 거울이자, 자신의 좌절된 꿈을 비춘 반사광이었을 것이다. 시는 한 사람의 비극을 넘어 난세마다 소명을 못 이루고 스러져 간 뭇 영웅들의 아픔까지 아우르고 있다.
