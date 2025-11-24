맙소사, 마흔!… 10년 전 환영받던 ‘영포티’는 어쩌다 ‘꼰대’가 됐나[강용수의 철학이 필요할 때]
10년 전 소비시장 주축으로 주목
젊음 집착-구매력 자랑으로 변질… 위계 익숙해 2030과 충돌 빚기도
나이 들수록 유연한 사고 중요해… 영포티가 배워야 할 청춘의 태도
《‘영포티’ 둘러싼 세대 간 인식차
10년 전 잠시 유행했다가 최근 다시 등장한 용어가 있다. 바로 ‘영포티(Young Forty)’다. 원래는 젊게 사는 40대를 지칭하는 상업적이면서도 중립적인 개념이었다. 지금은 세대 갈등, 정치 논란, 남녀 갈등 속에서 비하하거나 혐오하는 표현에 가깝다. 젊음에 집착하고 소비를 과시하는 중년을 조롱하는 말로 변질된 것이다. 2030세대는 자기관리에 능하고 경험과 경제력을 갖춘 40대의 장점보다 ‘젊은 꼰대’식의 권위적 태도를 문제 삼는다.》
마흔이 되면 누구나 꼰대가 되는 것일까? 마흔은 청춘에서 노년으로 넘어가는 인생의 전환점이다. 쇼펜하우어는 “정신적으로 우월한 사람, 심지어 가장 우월한 사람이라 해도 대화에서 결정적인 우위를 점하려면 적어도 마흔 살은 돼야 한다”고 말한다. 또 “인생의 첫 40년은 본문이고, 그다음 30년은 그에 대한 주석의 성격을 지닌다”고 강조한다. 마흔부터 자신이 축적해 온 경험에 해석을 붙이기 시작한다는 뜻으로, 인생 스토리에 감춰진 의미와 맥락을 제대로 알기 시작하는 때가 마흔이라는 얘기다.
쇼펜하우어에 따르면 나이가 든다는 사실은 숫자로 확인하는 게 아니라 삶의 경험을 통해 저절로 알게 된다. 노화의 과정은 자각되지 않는 경우가 많다. 즉, 스스로 늙고 있다고 느끼지 못하다가 어느 순간 주위 사람들이 자신보다 젊어 보일 때 비로소 알아차리는 것이다. 예를 들어 예전엔 군인이 ‘아저씨’처럼 보였지만, 어느새 ‘아들’처럼 느껴진다면 이미 중년을 훌쩍 넘긴 것이다. 또 나이는 주관적인 시간의 속도에 비례한다. 어릴 적 느리게만 가던 시간이 빠르게 간다고 느낀다면 그만큼 나이도 빠르게 들어가고 있다는 의미다.
그러나 물리적으로 오래 살았다고 해서 인생의 의미를 저절로 알게 되는 것은 아니다. 자신의 경험을 성찰하고 숙고할 때 비로소 깨달을 수 있다.
쇼펜하우어는 인생을 ‘가면무도회’에 비유한다. 가면무도회가 끝날 때쯤 모두가 가면을 벗는 것처럼 인생도 끝 무렵이 돼야 감춰졌던 진실이 모습을 드러낸다는 것이다. 자신을 가렸던 가짜 모습을 벗어 던지면 우리가 살아오며 관계를 맺은 사람들의 실체 또한 드러난다.
40대 이후에는 자신의 노력과 행위가 객관적인 평가를 받으며 결실을 맺는 시기다. 반면에 준비되지 않은 사람에게는 가면과 함께 환상이 무너지는 시기이기도 하다. 젊을 때는 알지 못했지만 비로소 자기 자신과 세계, 즉 타인과의 관계 속에서 자신의 목표와 목적을 이해하게 되면 자신에 대한 과대평가와 과소평가 사이에서 균형이 잡힌다. 그동안 세상의 수준을 충분히 고려하지 못해 너무 높은 곳에 목표를 뒀던 자신을 깨닫고, 동시에 자기 자신에 대해 보다 정확한 인식을 갖게 된다. 이처럼 마흔 이후는 세상에 대한 자신의 위치와 태도가 분명해지기 시작한다. 인생의 열매를 맺기 위해 자신을 단단히 다져야 하는 중요한 시기다.
한 여론조사에 따르면 직장인들은 영포티의 역량과 리더십을 높게 평가한다. ‘실무 능력과 리더십의 병행’이 영포티의 가장 큰 장점으로 꼽히지만, 약점도 분명하다. ‘구세대식 소통 방식’, ‘권위적인 태도’가 문제점으로 지적받는다.
영포티는 실력과 책임을 기반으로 한 수직적 위계에 익숙하다 보니, 2030세대의 생각과 충돌을 빚게 된다. “2030은 수평적 관계를 선호하고 직급보다 전문성을 기준으로 상호 존중받기를 원하기 때문에, X세대의 ‘선배로서의 조언’이 후배 세대에게는 간섭으로 들릴 때가 많다”는 분석도 있다. 결국 가치관의 차이가 세대 갈등으로 이어지는 것이다. 이처럼 영포티가 기업 내 핵심 역할을 맡고 능력도 인정받지만, 동시에 구세대적 소통과 권위적 태도로 인해 직장 내 세대 갈등의 원인이 되기도 한다.
영포티의 어원에는 노화가 본격화되는 시기에 나타나는 젊음에 대한 강한 애착이 깔려 있다. 더 이상 청춘이 아니기에 젊은 세대 못지않게 세련된 옷차림으로 자신을 꾸미고자 하는 욕망 자체는 비난받을 일이 아니다. 젊음을 유지하려는 노력은 자신의 경쟁력을 높이는 데도 도움이 된다. 그러나 외모만 가꾼다고 문제가 해결되진 않는다. 마흔이 넘으면 나름의 주관이 확고해지면서 자신도 모르게 꼰대가 될 위험이 커지기 때문이다.
누구나 노화를 피할 수는 없다. 피부와 같은 외형뿐 아니라 생각도 점차 굳어질 수 있다. 나이가 들면 세상에 대한 안목과 지혜가 생기지만, 지나친 확신은 고집으로 흐르기 쉽다. 젊은이들에게 자신의 경험과 지혜를 나눠주려는 마음이 지나치면 훌륭한 어른이라고 존경받기보다 자칫 ‘꼰대’라는 혐오의 대상이 될 수 있다.
나이가 들수록 젊은 세대와 자연스럽게 대화하는 일은 쉽지 않다. 40대부터는 성숙과 노화가 동시에 진행되기 때문에 스스로에게 일어나는 퇴행을 자연스럽게 받아들이는 태도가 필요하다. 세상이 분명하게 보일수록 목소리를 낮추고, 가르치려 하기보다 배우려는 자세가 필요하다. 겉모습만 젊게 꾸미는 것이 아니라 마음도 늙지 않도록 유지해야 한다. 내 말이 옳다는 강한 확신보다 틀릴 수도 있다는 생각의 유연함을 지니는 것, 그것이 우리가 청춘에게서 배워야 할 태도다.
