[사설]“납치됐다” “살려달라”… 캄보디아 피랍자 구출에 총력을

대학생 박모 씨가 캄보디아에서 납치돼 고문 끝에 숨진 사건이 알려진 후 전국에서 비슷한 실종 신고가 빗발치고 있다. 경기 성남의 20대 남성은 이달 1일 캄보디아로 출국했는데 가족에게 “납치돼 있으니 2만 테더 코인(약 3000만 원)을 보내 달라”는 전화를 하고는 소식이 끊겼다고 한다. 올 5월 출국한 부산 50대 남성도 이달 초 “감금돼 있다”는 연락을 해왔고, 광주 20대 남성은 “살려 달라”는 전화를 끝으로 행방이 묘연한 상태다. 모두 해외 취업 사기에 속아 출국했다가 납치된 것으로 추정된다.
캄보디아 한국인 납치 신고는 3년 전 1건에서 지난해 220건, 올해는 8월까지 330건으로 폭증했다. 이 중 80여 명은 생사나 안전 여부가 확인되지 않은 상태다. 하지만 경찰은 최근에야 경찰관 2명이 근무하는 현지 한국 대사관에 경찰관 1명을 추가로 파견했다. 올 3월엔 가족에게 다친 손가락 사진을 보내고 돈을 요구한 20대 여성의 실종 사건을 접수했으나 연락이 닿는다는 이유로 종결 처리한 일도 있었다.
낯선 객지에서 곤경에 처하면 한국 대사관부터 찾기 마련이다. 하지만 외교부는 납치됐다는 연락을 받으면 피해자 본인이 위치, 연락처, 여권 사본 등을 첨부해 직접 신고하라는 캄보디아 경찰 방침을 안내한다. 지난해 6월 캄보디아에 감금됐던 40대 남성은 몰래 대사관에 구조를 요청했다가 ‘구글 번역기 써서 경찰에 신고하라’는 답변을 들었다고 한다. 이 남성은 자력으로 탈출해 새벽에 대사관에 도착했는데 ‘출근 시간대에 오라’는 말도 들었다고 했다.
정부는 15일 합동 대응팀을 현지에 파견하고 코리안 데스크(한인 사건 전담 경찰관)를 설치하는 등 대책 마련에 나섰다. 캄보디아는 개발이 안 된 밀림이 많고 범죄 단지가 외진 곳에 있어 현지 경찰과의 공조가 필수적이다. 올해 정부가 캄보디아에 제공한 공적개발원조(ODA) 예산이 4000억 원이 넘는 만큼 캄보디아 정부의 협조를 적극적으로 요구해 납치 피해자들의 위치 확인과 송환 절차부터 서둘러야 한다.
댓글 0