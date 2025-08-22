동아일보

[고양이 눈]“새집 구하기”

요즘 새집 구하기가 어렵습니다. 더운 날 새들도 4층 집 다세대 주택에서 복작복작 살아가네요. 단독 주택 거주의 꿈은 언제 이뤄질까요?

―베트남 다낭에서

홍진환 기자 jean@donga.com
