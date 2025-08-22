본문으로 바로가기
동아일보
오피니언
정치
경제
국제
사회
문화
연예
스포츠
헬스동아
트렌드뉴스
통합검색
언어선택
방문하고자 하는 언어의 홈페이지를 선택하세요.
한국어
English
中文(簡体)
日本語
마이페이지
전체메뉴 펼치기
오피니언
고양이 눈
[고양이 눈]“새집 구하기”
동아일보
입력
2025-08-22 23:09
2025년 8월 22일 23시 09분
홍진환 기자
구독
코멘트
개
좋아요
개
코멘트
개
공유하기
공유하기
SNS
퍼가기
카카오톡으로 공유하기
페이스북으로 공유하기
트위터로 공유하기
URL 복사
<iframe src="https://www.donga.com/news/shareiframe?idx=article/all/20250822/132238627/2" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" scrolling="no" allow="web-share" width="400" height="542"></iframe>
창 닫기
즐겨찾기
읽기모드
뉴스듣기
글자크기 설정
글자크기 설정
가
가
가
가
가
창 닫기
프린트
요즘 새집 구하기가 어렵습니다. 더운 날 새들도 4층 집 다세대 주택에서 복작복작 살아가네요. 단독 주택 거주의 꿈은 언제 이뤄질까요?
―베트남 다낭에서
고양이 눈
>
구독
구독
“새집 구하기”
“하나 둘 셋!”
준법정신 일깨우는 땡볕
이런 구독물도 추천합니다!
A Farm Show-창농·귀농 고향사랑 박람회
구독
구독
횡설수설
구독
구독
허진석의 톡톡 스타트업
구독
구독
#새집
#베트남
#다낭
홍진환 기자 jean@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
좋아요
0
개
슬퍼요
0
개
화나요
0
개
댓글
0
댓글을 입력해 주세요
등록
지금 뜨는 뉴스
우원식 국회의장, 내달 3일 中전승절 행사 참석
소금쟁이처럼… 물 위 걷는 초소형 로봇 개발
파월 “美 금리 인하 필요할 수도…정책 기조 변화”
좋아요
0
개
슬퍼요
0
개
화나요
0
개
0
닫기
댓글
0
뒤로가기
댓글 0