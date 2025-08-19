동아일보

[고양이 눈]꽃과 우산의 우정

꽃과 우산의 우정 화단에 핀 꽃들이 우산 아래로 몸을 숨겼네요. 뜨거운 햇살로부터 지켜주려는 우산의 배려 덕분일까요? 꽃이 ‘화려함’이란 새 옷을 입었습니다.

―경기 고양시 삼송동에서

전영한 기자 scoopjyh@donga.com
