[고양이 눈]꽃과 우산의 우정
동아일보
입력
2025-08-19 23:06
2025년 8월 19일 23시 06분
전영한 기자
꽃과 우산의 우정 화단에 핀 꽃들이 우산 아래로 몸을 숨겼네요. 뜨거운 햇살로부터 지켜주려는 우산의 배려 덕분일까요? 꽃이 ‘화려함’이란 새 옷을 입었습니다.
―경기 고양시 삼송동에서
꽃과 우산의 우정
자기만의 방
그림자 놀이
#꽃
#우산
#우정
#화단
#햇살
전영한 기자 scoopjyh@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
