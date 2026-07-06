[스타트업리뷰] “피부 관리도 올인원 시대”… 피부관리 전문가가 써본 ‘라라젯’

피부 관리에 대한 국민적 관심이 어느 때보다 높다. 고령화 사회 진입과 ‘건강한 삶(웰니스)’ 트렌드의 확산으로 안티에이징, 스킨케어 시장은 해마다 성장 곡선을 그리고 있다.
한국보건산업진흥원 발표에 따르면, 전 세계 안티에이징 관련 시장은 2022년 약 1조9700억 달러(한화 약 2800조 원) 규모에서 2029년에는 2조8000억 달러(약 4300조 원) 규모로 확대될 것으로 내다봤다. 국내 피부미용 의료기기 시장만 해도 국산, 수입 제품을 합치면 이미 2조 원대를 훌쩍 넘어선다.
이런 흐름 속에서 병원 또는 피부관리실용 피부관리 전문 기기 시장에서도 변화가 감지된다. 여러 대의 장비나 기기를 각각 갖추는 대신, 한 대의 장비에 다양한 관리 기능을 담은 올인원 형태의 제품이 속속 등장하고 있어서다.
국내 기업인 에이치투메디(H2MEDI, 대표 김병호, 천경호 각자대표)가 최근 출시한 라라젯(LHALA JET)도 그 중 하나다. ‘라쿠아 필앤필(LHAQUA Peel & Fill)’, ‘비접촉 프락셔널 플라즈마’, ‘트리플제트(Triple JET)’라는 세 가지 기능을 장비 하나로 통합한 것.
에이치투메디는 국내외 병원 및 피부관리실 전용 더마 코스메틱/디바이스 솔루션을 개발, 공급하는 한국 기업으로, 2018년 창립됐다. 대표 브랜드로 ‘라라라(LHALALA)’, ‘라라닥터’, ‘라라필’, ‘라라젯(디바이스)’등이 있으며, 현재 피부과, 성형외과용 전문 스킨 솔루션과 필링 제품을 중심으로 국내뿐 아니라 전 세계 60개 이상 국가에 수출하고 있다.
라라젯이 피부 관리 전문가용 장비인 만큼, 경기 시흥 소재의 포에버의원 시흥점 박재현 대표원장을 통해 라라젯 도입 및 활용 사례, 고객 반응, 기대감 등에 대해 들어봤다.
포에버의원은 피부과/성형외과 중심의 토털 뷰티 메디컬 그룹으로, 전국 20개 지점을 통해 피부관리, 리프팅, 보톡스, 필러, 스킨부스터 등의 전문 진료 및 시술을 제공한다. 시흥점은 박재현 대표원장을 중심으로, 피부과 외 이비인후과, 내과, 가정의학과, 외과, 성형외과 과목을 진료하고 있다.
박재현 대표원장은 라라젯을 처음 접하며, ‘이 통합 장비를 병원 프로그램 안에 실제로 어떻게 구성할 수 있을까’를 먼저 고민했다. 기존에는 기능, 용도, 목적별로 각기 다른 기기나 장비를 사용했기 때문이다. 기능 통합 장비인 터라 기존과는 다른 관리 프로그램을 구성, 최적화해야 했다. 그저 단순히 새 장비를 도입하는 것과, 이를 환자에게 좀더 의미 있고 만족감을 주는 것은 완전히 다른 명제라고 그는 판단했다.
라라젯은 라쿠아 필앤필, 플라즈마, 트리플 제트 등 세 가지 기능이 본체 하나에 구성된 제품이다. 에이치투메디에 따르면, 라쿠아 필앤필은 ‘셀(Cell)’과 ‘클렌징(Cleansing)의 합성어인 ‘셀렌징’ 개념을 토대로, 피부 지질막을 보호하면서 각질, 노폐물 정돈을 목표로 한다. 또한 플라즈마는 DBD 기반의 비접촉 프락셔널 방식으로 피부 환경 관리를 돕고, 트리플 제트는 니들프리 3중 에어 분사 방식으로 유효 성분 전달을 지원한다.
(* DBD : Dielectric Barrier Discharge/유전체장벽방전: 유전체(절연체) 장벽을 두고 대기압 등에서 방전을 일으켜 플라즈마를 생성하는 방식)
박 원장은 각 기능을 개별로 쓸 수 있고, 순차적으로 묶어 하나의 통합 관리 프로그램으로 운영할 수도 있다는 점을 라라젯의 차별점으로 꼽았다. 또한 기존 레이저 시술 전후 관리나 피부결/모공/수분 관리 프로그램 등과의 접목도 가능하리라 그는 평가했다.
아울러 그는 “병원 운영 측면에서 가장 먼저 체감하는 장점은 공간 효율”이라며, “피부관리실은 여러 장비가 배치될수록 공간 활용이 어렵고 각 장비별로 직원 교육도 복잡한데, 라라젯은 여러 기능을 한 장비에서 운용할 수 있으니 원내 동선이나 장비 배치 면에서 효율이 생길 수 있다”고 전했다.
박 원장은 환자 상담 측면의 장점도 언급했다. 장비 하나로 진행되는 관리 단계에 대해 의료진이나 직원이 환자에게 좀더 직관적이고 이해하기 쉽게 설명할 수 있다는 것. 다만 그러기 위해서는 장비 숙련도 체크 및 지속적인 교육, 시술/관리 시간, 소모품 관리 등의 후속 지원이 매우 중요하다고 덧붙였다.
그가 라라젯 활용에 있어 주목한 또 다른 영역은 레이저 시술의 전후 관리다. 레이저 시술 전에는 피부 표면을 정돈하고 수분 밸런스를 맞추는 준비 단계에 라라젯을 활용할 수 있고, 시술 후라면 자극 받은 피부를 진정시키거나 회복 관리를 보조하는 단계에도 활용 검토할 수 있다는 설명이다.
라라젯에 탑재된 플라즈마 기능은 비접촉 방식이 채택됐다. 일반 플라즈마 시술은 피부 조직에 직접 닿는 방식이라 시술 후 딱지가 생기거나 세안 또는 메이크업에 제한이 생길 경우가 있는 반면, 비접촉 프락셔널 플라즈마는 다운타임 없이 일상생활이 가능하다는 것이 제조사가 강조하는 특징이다.
박 원장은 “아직은 라라젯의 플라즈마는 저온 플라즈마 방식(NBP Non-Thermal Biocompatible Plasma)으로 높은 피부 침투율을 구현하면서 다운타임이 없다는 점은 직장인처럼 일상생활 중단을 원치 않는 환자들에게 유용한 요소”라고 평가했다. 시술 부담이 낮고 회복 기간도 짧은 시술을 바라는 환자가 증가하는 현 시장 흐름을 반영한다.
이에 따라 박 원장은 ▲피부관리를 처음 시작하는 환자, ▲예민한 피부의 환자, ▲레이저 시술 전후로 피부 컨디션을 관리하고 싶어 하는 환자 등에게 라라젯이 적합할 수 있다고 전했다. 최근 환자들의 성향이 피부 개선 효과와 더불어, 시술 전후 통증이나 일상생활 영위 여부를 굉장히 예민하게 받아들인다는 것.
특히 직장인이나 중요한 일정이 있는 환자들은 시술 후 붉어짐이나 각질, 긴 회복 기간 때문에 강한 시술을 망설이는 경우가 많다. 라라젯을 통해 비교적 자극이 적은 관리 프로그램으로 구성할 수 있다면, 이런 환자들에게 좀더 현실적인 제안이 될 것이라는 의견을 전했다.
다만 모든 환자에게 동일하게 적용하기보다는 피부 유형과 기존 시술 이력, 민감도 등을 확인한 뒤 강도와 순서를 조절하는 ‘맞춤형 보조 프로그램’으로 보는 것이 적절하다고 덧붙였다.
박 원장은 이후 라라젯을 활용해 우선, 환자가 이해하기 쉽고 병원에서 안정적으로 운영할 수 있는 기본 프로그램부터 구성할 방침이다. 피부결, 모공, 수분, 진정 관리를 중심으로 한 베이직 케어 프로그램을 먼저 만들고, 이후 레이저 시술 전후 관리나 계절성 피부관리 프로그램으로 확장하는 방식이다.
그는 원내 의료진 및 직원의 장비 숙련도를 좀더 높이고 환자들 피드백이 쌓이면, 특정 피부 고민별로 세분화된 프로그램도 만들 계획이다.
박 원장은 라라젯을 단순한 통합 장비 하나로 여기기 보다는, 기존에 없던 새로운 피부관리 프로그램을 만들 수 있는 도구로 본다. 기존 레이저 중심 진료에 전후 관리 프로그램을 추가하고 싶거나, 환자에게 부담이 적은 관리 메뉴를 구성하고 싶은 병원이라면 도입 후보로 고려할 만하다고 평가했다.
그러면서 “장비 도입 자체보다 병원 환자층에 맞는 프로토콜과 직원 교육이 중요하다”고 재차 강조했다. 국내외 피부 관리 시장에 라라젯 같은 올인원 피부관리 장비가 늘어나는 만큼, 도입 확정 전에 어떤 환자에게 어떤 순서로 적용할 지 명확한 기준을 갖추는 것이 성공의 열쇠라는 조언도 남겼다.
피부관리 전문 장비 시장은 기능 경쟁을 넘어 프로토콜 경쟁의 시대로 접어들고 있다. 특정 관리 장비 도입의 현장 성과는 결국 해당 병원 또는 관리실의 ‘운영 역량’에 달려 있다는 점에서, 신중하고 단계적인 접근 방법이 이 시장에 처음 진입하려는 병원이나 피부관리실에게 꼭 필요하다고 그는 강조했다.
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