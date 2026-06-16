SK바이오팜, 글로벌 제약·투자자 만나는 ‘BIO USA’ 참가… AI 혁신 전략 소개

SK바이오팜은 오는 22일부터 25일까지 미국 샌디에이고 컨벤션센터에서 열리는 ‘2026 바이오 인터내셔널 컨벤션(BIO USA)’에 참가한다고 16일 밝혔다.
바이오 인터내셔널 컨벤션은 미국 바이오협회가 주관하는 바이오산업 행사다. 올해는 76개국 이상에서 제약·바이오기업과 투자기관 관계자 2만여 명이 참석할 예정이다.
SK바이오팜은 지난해에 이어 2년 연속 단독 부스를 운영한다. 부스는 디지털 헬스와 인공지능(AI) 관련 기업이 모이는 ‘디지털 헬스 앤드 AI 존’에 마련한다.
행사 기간 글로벌 제약·바이오기업 및 투자자들과 일대일 파트너링 미팅을 진행하고 연구개발과 사업개발, 신규 모달리티 분야의 협력 가능성을 논의할 계획이다. 보유 중인 신약개발 역량과 차세대 성장동력도 소개한다.
부스에서는 ‘SK, AI for Every Patient’를 슬로건으로 AI를 활용한 신약개발과 업무 혁신 방향을 공개한다. 주요 내용은 AI 기반 신약 후보물질 발굴, 연구개발 및 회사 운영의 디지털 전환, 환자 중심 플랫폼 등이다.
SK바이오팜은 자체 AI 플랫폼을 기반으로 예측 모델과 데이터 분석 체계를 고도화하고 있다. AI 적용 범위를 연구기획과 후보물질 설계·분석, 개발 전략 수립, 운영 최적화 등으로 단계적으로 넓힐 방침이다.
구성원이 AI 에이전트와 협업하는 업무 환경도 구축한다. 장기적으로는 여러 AI 에이전트가 연구개발 과정과 업무 흐름을 지원하도록 해 신약개발 효율성과 의사결정 정확도를 높인다는 목표다.
이동훈 SK바이오팜 사장은 “글로벌 제약·바이오업계와 신규 협력 기회를 모색하고 회사의 연구개발 역량과 AI 활용 방향을 소개할 것”이라며 “AI와 데이터를 활용해 신약개발 생산성과 실행력을 높이겠다”고 말했다.
황소영 기자 fangso@donga.com
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