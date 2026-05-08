어르신에게 듣는 즐거움을, 제이디솔루션 청력보조 스피커 하룬제 기증 현장 가 보니

음향 딥테크 기업 제이디솔루션(대표 제영호)은 특정 방향으로 소리를 명료하게 전달하는 ‘지향성 음향 기술’을 앞세워 우리나라와 세계 곳곳에서 활약 중이다. 소리가 웅웅거리며 울리는 터널 안에서 빠르게 움직이는 차량 속 운전자에게 선명하게 들리는 졸음 경고 방송, 발전소와 댐 등 대규모 시설 근로자들이 명료하게 듣는 안내 방송 등이 제이디솔루션 지향성 기술의 활약 사례다. 교실 구석구석까지 균일한 크기의 소리를 전달하는 스피커 역시 이들의 작품이다.
최근 제이디솔루션은 공공, 기업용에 이어 소비자용 지향성 음향 기기를 선보였다. 초소형 지향성 스피커 ‘브릭(Brick)’, 그리고 청력보조 스피커 ‘하룬제(haru’nJe)’다. 이들 제품은 평소에는 일반 스피커 역할을 하다가 필요할 때 지향성 스피커로 활용 가능한 장점을 가졌다. 브릭은 실제로 우리나라 대규모 전시장의 방송 기기, 예술 작품 전시장에서의 도슨트(해설) 기기로 활약 중이다. 이 가운데 제이디솔루션 청력보조 스피커 하룬제는 난청 환자, 고령자를 포함한 청력 약자를 위한 제품이어서 주목 받는다.
제이디솔루션 청력보조 스피커 하룬제는 우리나라와 일본의 이비인후과 전문의, 언어학자 등 전문가들이 힘을 모아 개발한 제품이다. 자음은 강화하고 모음을 자연스레 유지하는 독자 개발 알고리듬 덕분에, 이 제품을 TV나 스마트폰에 연결하면 음량을 불필요하게 높이지 않아도 목소리나 음악을 명료하게 표현한다. 소리를 전달하는 성능을 인정 받아 유럽 최대 규모의 가전 전시회 IFA에서 101년만에 처음 만들어진 베스트 오디오 혁신상을 받는 성과도 거뒀다.
5월 8일 어버이날을 맞아 제이디솔루션은 서울 금천 가산동 가산주민센터와 함께 인근 경로당 세 곳에 청력보조 스피커 하룬제를 기증했다. 난청을 앓는 고령자들이 한결 편안하게 TV 소리를 듣도록, 원활하게 대화하고 소통하며 함께 삶을 즐기도록 도울 목적에서다. 가산주민센터는 제이디솔루션의 제안을 토대로 관내 제품 설치를 원하는 경로당 세 곳의 회장과 협의해 기증 행사를 열었다.
첫 기증지인 가산동매봉경로당은 개방형 경로당으로 많은 어르신들이 찾는 곳이다. 제이디솔루션은 전문 설치 기사와 임직원을 파견해 경로당의 TV에 청력보조 스피커 하룬제를 설치했다. 이 제품은 일반 사운드바처럼 간편하게 TV와 연결 가능하다. HDMI와 OPT, AUX와 무선 블루투스 등 입력 방식도 다양하다. 설치를 마치고 TV와 청력보조 스피커 하룬제의 전원을 켜자, 어르신들은 바로 소리가 크게 들린다며 신기하다고 말했다.
두 번째 기증지는 가산동 우창경로당이다. 이 곳의 어르신들도 TV의 소리 크리를 크게 하지 않아도 명료한 목소리와 음악을 전달하는 점을 신기하게 여겼다.
제이디솔루션 청력보조 스피커 하룬제는 목소리와 배경음을 구분해 목소리만 선명하게 전달한다. 청각보조 기능은 다섯 종류다. 가사와 음향을 적절히 배분해 전달하는 ‘음악’ 설정은 음악을 즐길 때 유용하다. 사람의 목소리를 명료하게 전달하는 ‘뉴스’ 설정은 이름처럼 뉴스를 즐길 때, 드라마를 볼 때 좋다. 청각보조 모드는 M1/M2/M3 세 가지다. 사용자의 청력에 따라 보조 기능이 약하게 작동하는 M1, 중간 정도로 작동하는 M2, 강하게 작동하는 M3를 골라 사용 가능하다.
이어 제이디솔루션은 가산동 두산아파트 C구역 경로당에도 청력보조 스피커 하룬제를 설치했다. 제품과 리모콘 사용 설명도 함께다.
제이디솔루션은 누구나 쉽게 이 제품을 다루도록 리모콘 버튼 배열을 단순하게 설계했다. 전원과 외부 입력, 음소거 버튼 아래 자리 잡은 십자 버튼에는 각각 음량 +와 -, 음악과 뉴스 기능을 할당했다. 청각보조 기능은 1, 2, 3 숫자가 새겨진 큰 버튼으로 제어한다. 덕분에 어르신들도 쉽게 사용 가능하다.
제이디솔루션은 간결한 버튼 디자인, 누구나 쉽게 다루도록 설계한 UI(사용자 입력 구조)를 앞세워 2025년 일본디자인진흥회의 굿 디자인 어워드(Good Design Award)를 받았다.
제품을 기증 받은 경로당 어르신들은 TV를 한결 편리하게 즐기게 됐다며, 좋아하는 음악 방송을 잘 듣게 됐다며 반기는 모습을 보였다. 보청기를 쓰는 한 어르신은 TV 속 사람의 목소리가 한결 더 가까운 곳에서 들리는 것 같다며 함박웃음을 짓기도 했다.
제이디솔루션은 경로당 세 곳에 기증한 하룬제에 담당자 연락처를 새겨 사후보장에 임할 계획이다. 이번 기증을 시작으로 고령자와 난청 환자 등 사회 취약 계층의 정보 접근성을 높일 사회공헌 활동을 꾸준히 확대할 계획도 밝혔다.
제영호 제이디솔루션 대표는 “독자 개발 알고리듬과 세계 수준의 지향성 음향 기술을 갖춘 청력보조 스피커 하룬제는 누구나 편하게 소리를 듣고 소통하는 즐거움을 누리도록 돕는다. 지역 사회를 지탱해 온 어르신들이 이제는 편안한 환경에서 맑은 소리로 뉴스, 트로트 음악 방송을 즐기셨으면 한다.”고 밝혔다.
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