미니쉬 제2회 도쿄 세미나 성료 …“일본서 독립 진료 항목으로 인정”

미니쉬 프로바이더 50여 곳 신규 신청
미니쉬테크놀로지는 지난 8일 일본 도쿄 미드타운 후나이소켄 본사 강연장에서 ‘제2회 도쿄 미니쉬 임상사례 세미나 및 기업 설명회’를 개최했다고 9일 밝혔다.
개원의 중심이었던 지난해 2월 1회 행사와는 달리 올해는 의료법인 관계자와 도쿄 주요 지역의 치과 의사 등 170여 명이 참석했다. 이는 지난해 보다 70% 늘어난 숫자다. 또 일본의 주요 컨설팅 기업인 후나이소켄이 파트너십을 통해 장소 제공과 현지 마케팅을 지원하는 등 양 사의 협력 체계도 강화됐다.
이번 행사에서는 강연자 구성 변화가 두드러졌다. 미니쉬 도입 초기 단계였던 지난해 세미나에서는 한국 의료진이 강연 전반을 이끌었으나 올해는 일본 현지 치과의사들이 직접 연단에 올랐다.
미니쉬테크놀로지 측은 이에 대해 “지난 1년간 일본 내 미니쉬 프로바이더 치과가 25곳으로 늘어나면서 현지에서 축적된 임상 데이터와 운영 노하우를 공유할 수 있는 토대가 마련됐기 때문에 가능했다”고 분석했다.
세미나는 △미니쉬 발전사 및 미래 방향(강정호 대표) △일본 미니쉬 프로세스(안길우 신주쿠 안비치과 원장) △일본 치과 시장과 미니쉬의 역할(후나이소켄 사토 타카아키) △현지 도입 사례 발표(시마자키 타이토 원장) 순으로 진행됐다.
미니쉬테크놀로지 관계자는 “이번 세미나 이후 일본 치과의사 50여 명이 미니쉬 프로바이더 신청을 희망했다”며 “미니쉬가 일본에서 기존 치료의 보완재가 아닌 독립 진료항목으로 인정받고 있다는 의미”라고 밝혔다.
최용석 기자 duck8@donga.com
