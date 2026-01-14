‘바람만 스쳐도 아픈’ 통풍, 男은 소주·女는 맥주와 연관

통풍은 ‘바람만 스쳐도 아프다’고 표현할 만큼 극심한 관절 통증을 유발한다. 통풍은 요산이 과도하게 쌓이면서 관절에 염증을 일으키는 질환인데, 음주는 통풍의 대표적인 악화 요인이다.
성별에 따라 통풍 위험을 높이는 주종이 다를 수 있다는 사실을 국내 연구진이 밝혀냈다. 남성은 소주, 여성은 맥주가 각각의 요산 수치 상승에 밀접한 연관이 있는 것으로 확인됐다.
삼성서울병원 건강의학본부 강미라 교수와 의학통계센터 김경아 교수·홍성준 박사, 강북삼성병원 류마티스내과 안중경 교수 공동 연구팀은 알코올 섭취량이 같더라도 성별, 술의 종류, 음주 방식 등에 따라 요산 수치 상승에 미치는 영향이 달라진다는 사실을 확인했다고 14일 밝혔다.
통풍은 혈액 내 요산이 몸 밖으로 제대로 배출되지 못하고 몸 안에 과도하게 쌓여서 생기는 염증성 질환이다.
음주가 문제가 되는 이유는 이렇다. 알코올은 신장에서 요산이 소변으로 배출되는 것을 방해한다. 특히 과음을 하면 혈중 요산 농도가 급격히 올라갈 수 있다. 특히 맥주에 많은 퓨린은 체내 대사를 거쳐 요산으로 전환되며, 알코올 대사 과정 자체도 요산 생성을 늘린다. 소주와 위스키 같은 증류주도 맥주보다는 퓨린 함량이 낮지만 요산 배설 억제 효과 때문에 통풍 위험 증가와 관련이 있다. 연구에 따르면, 위험도는 맥주, 증류주, 와인 순이다.
대한의학회지(Journal of Korean Medical Science) 최근호에 발표한 이번 연구는 2011년 1월부터 2016년 6월까지 삼성서울병원에서 건강검진을 받은 성인 1만 7011명을 대상으로 진행했다.
분석 결과 소주·맥주·와인 모두 음주량이 증가할수록 혈중 요산 수치가 상승하는 것으로 타났다.
다만 요산 농도 증가와 더 강하게 연관된 술의 종류는 성별에 따라 달랐다.
남성은 소주를 마실 때 요산 수치 상승이 두드러졌다. 하루 소주 반 잔 정도의 음주에도 그 위험이 커졌다.
반면 여성은 맥주 섭취가 요산 수치 상승에 가장 큰 영향을 미쳤다.
연구진은 맥주와 소주는 와인에 비해 한번 음주 시 더 많은 양을 마시기 때문에 요산 상승에 미치는 ‘양적 효과’가 더 큰 것으로 해석했다.
선호하는 술의 종류에 따라 함께 섭취하는 음식의 특성이 다른데, 이 역시 요산 수치 상승에 영향을 끼치는 요인으로 분석됐다.
남성은 주로 소주 또는 여러 주종을 섞어 마시는 사람일수록, 여성은 주로 맥주를 마시는 사람일수록 단백질 함량이 높은 음식을 더 많이 섭취하는 경향을 보였다.
강미라 교수는 “이번 연구는 단순히 술의 양이 아니라, 한국 특유의 술과 음식의 조합 특성을 확인했다는 데 의미가 있다”며 “통풍이나 고요산혈증 환자 교육 시 성별과 음주 습관, 음식 선택까지 고려한 맞춤형 생활 지도가 가능해질 것”이라고 밝혔다.
안중경 교수는 “요산 수치가 높은 환자에게 무조건 금주를 권하는 것은 현실적으로 어렵다”며 “이번 연구는 성별에 따라 어떤 술과 어떤 음식 조합을 주의해야 하는지를 구체적으로 제시해, 임상 현장에서 실질적인 생활습관 교정 가이드로 활용할 수 있는 근거를 제공했다는 점에서 의미가 크다”고 평가했다.
댓글 0