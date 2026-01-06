“AI·성능·휴대성 모두 잡았다”… 삼성전자, ‘갤럭시 북6’ 시리즈 공개

인텔 코어 울트라 시리즈 3, 엔비디아 지포스 RTX 탑재
디스플레이·사운드·방열·배터리 성능 모두 향상
갤럭시 AI로 생산성과 기기 연결성 확장
27일 프로, 울트라 모델 출시… 일반 모델은 3월 중
삼성전자가 5일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열린 세계 최대 가전·IT 전시회 CES 2026에서 성능과 휴대성을 모두 업그레이드한 ‘갤럭시 북6’ 시리즈를 공개했다.
이번에 출시된 갤럭시 북6 시리즈는 인텔의 1.8나노미터급 초미세 반도체 공정 기술인 18A를 기반으로 개발된 ‘인텔 코어 울트라 시리즈 3(Intel Core® Ultra™ Series 3)’ 프로세서를 탑재했다. 이를 통해 전력 효율과 처리 성능을 동시에 향상시켰으며, 발열 제어 측면에서도 안정적인 성능을 제공한다.
또 최대 50 TOPS(초당 최고 50조 회 연산)의 NPU(신경망처리장치)를 갖춰 이미지 편집, 텍스트 변환, AI 검색 등 다양한 AI 기반 작업을 효율적으로 지원한다. 최신 엔비디아 지포스 RTX(NVIDIA® GeForce RTX™ 5070/5060) 그래픽 카드를 탑재해 고속 AI 이미지 생성이 가능하며, 부드럽고 생생한 비디오 재생·편집과 몰입감 있는 게임 구동을 지원한다.
디스플레이와 음향 성능도 향상됐다. 최대 1000니트 HDR 밝기를 지원하는 다이나믹 아몰레드 2X 터치 디스플레이는 직관적인 사용성을 제공하며, 비전 부스터와 반사 방지 기술을 적용해 밝은 야외나 강한 조명 아래에서도 화면을 또렷하게 볼 수 있다.
또한 상향식 트위터(Tweeter)와 측면·백투백 우퍼로 구성된 6개의 스피커를 탑재해 선명한 고음과 깊이 있는 저음으로 영화·게임·음악 감상 시 전달력과 함께 몰입감 있고 풍부한 사운드를 제공한다.
삼성전자는 갤럭시 북6 시리즈의 고성능 하드웨어를 안정적으로 지원하기 위해 방열 시스템을 재설계, 효율적인 열 제어를 통해 소음을 최소화했다. 특히 프로 모델 최초로 갤럭시 북6 프로에도 베이퍼 챔버(Vapor Chamber)를 적용해 울트라와 프로 모델 전반에 걸쳐 열 방출 성능과 소음 제어를 향상시켰다.
특히 갤럭시 북6 울트라에는 새롭게 설계된 팬(Dual Path Outlet Fan)을 적용해 후면과 측면 두 방향으로 분산 배출하고, 보다 넓어진 면적의 방열판이 프로세서와 기타 내부 부품에서 발생하는 열을 효과적으로 흡수·방출한다.
배터리 사용 시간은 이전 세대 대비 약 5시간 늘어난 최대 30시간의 동영상 재생을 지원한다. 갤럭시 북6 울트라와 프로(16형)는 갤럭시 북 시리즈 중 가장 오래 지속되는 배터리 성능을 갖춘 셈이다. 단 30분 만에 배터리를 최대 63%까지 충전할 수 있는 초고속 충전 기능도 탑재했다.
더 넓어진 베이퍼 챔버, 더 얇아진 팬, 재설계된 내부 구조와 정교하게 다듬어진 힌지 디자인으로 갤럭시 북6 울트라는 이전 세대 대비 1.1mm 얇아진 15.4mm 두께로 출시된다. 갤럭시 북6 프로 16형은 이전 세대 대비 0.6mm 얇아진 11.9mm 두께로 출시돼 더욱 뛰어난 휴대성을 제공할 예정이다.
갤럭시 AI로 이어지는 생산성과 기기 간 연결성도 주목할 만하다. 우선 AI 셀렉트(AI Select) 기능을 통해 사용자는 온라인 브라우징, 쇼핑, 영상 시청 중 별도 검색어 입력 없이 터치 스크린에서 텍스트나 이미지를 선택해, 유용한 정보를 빠르게 확인할 수 있다. 또한 AI 컷아웃(AI cut out)으로 원치 않는 이미지 배경을 손쉽게 제거하고, 필요한 자료에 활용할 수 있는 고품질 이미지를 간편하게 제작할 수 있다.
아울러 간단한 설명만으로도 갤럭시 AI가 사용자의 의도를 파악해 원하는 파일, 이미지 또는 설정을 찾아주며, 주변 기기를 한눈에 확인하고 간편하게 연결해 빠르게 파일을 공유하거나 여러 기기를 쉽게 제어할 수 있다.
삼성전자 MX사업부 개발실장 겸 최고운영책임자(COO) 최원준 사장은 “진정한 혁신은 기본을 충실히 다지는 것에서 시작하고, 이를 통해 최적화된 성능은 사용자 경험을 좌우한다”며 “갤럭시 북6 시리즈는 탁월한 속도와 성능에 더해, 안정적인 AI 기반 기술을 결합, 사용자들을 위한 최적의 생산성과 편의성을 제공할 것”이라고 말했다.
한편 갤럭시 북6 시리즈는 기본 모델인 갤럭시 북6를 비롯해 갤럭시 북6 프로와 갤럭시 북6 울트라 총 3종으로 구성된다. 국내는 이달 27일 갤럭시 북6 프로, 갤럭시 북6 울트라 모델 출시 예정으로, 6일부터 삼성닷컴에서 사전 알림 신청을 진행한다. 갤럭시 북6는 3월 중 출시 예정이다.
댓글 0