“서울 매력 세계에” 김현우 SBA 대표 ‘2025 국가브랜드대상’ 수상

서울시의 경쟁력을 만드는 중소기업 지원기관 서울경제진흥원(이하 SBA) 김현우 대표가 ‘2025 국가브랜드대상’의 글로벌 도시브랜드 혁신 리더십 부문에서 상을 받았다. 시상식은 국회 문화체육관광위원회(김교흥 위원장)와 국가브랜드진흥원이 공동주최한 2025 제10회 국가브랜드컨퍼런스(2025년 12월 30일, 국회도서관 대강당)에서 열렸다.
국가브랜드컨퍼런스는 2015년 출범 이후 대한민국 브랜드 경쟁력 제고를 위해 문화·산업·예술 전반에서 혁신과 성과를 이룬 인물 혹은 기업의 공로를 조명했다. 올해 10주년을 맞은 이번 행사에서는 대한민국 국가 브랜드 가치 제고에 기여한 인물 및 기업에 대한 시상이 함께 이뤄졌다.
김현우 대표는 SBA를 이끌며 중소기업과 스타트업, 콘텐츠 산업을 중심으로 서울의 경쟁력을 세계 무대로 확장한 글로벌 도시 브랜딩 전략을 세운 점을 높이 평가 받았다. 대표 성과로는 세계 최초 글로벌 인플루언서 박람회 ‘서울콘(SeoulCon)’ 개최, 중소기업 해외 시장 진출 판로 및 네트워크 제공, CES 등 세계 무대를 통해 서울의 기술과 제품을 선보이는 등 서울의 매력을 글로벌 시장으로 확산하는 혁신 모델을 구축한 점이 주목 받았다.
이번 시상에서는 김현우 대표 외에도 ▲문화 부문 배우 임윤아 ▲예술 부문 대구국제성악콩쿠르, 국립중앙박물관 ▲스포츠 부문 오상욱·안세영 선수 ▲기업 부문 CJ 올리브영, 모팩스튜디오 ▲한상기업 부문 ㈜용마일렉트로닉스 등 각 분야에서 대한민국 국가 브랜드 이미지 제고에 기여한 수상자들이 선정됐다.
김현우 SBA 대표는 “서울 중소기업과 스타트업이 해외로 진출할 수 있도록 지원해온 노력이 인정받아 기쁘다.”며 “앞으로도 서울과 대한민국이 더욱 주목받는 경제 및 문화 브랜드로 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다.”고 소감을 밝혔다.
