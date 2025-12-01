배변 활동-장 건강, 산화마그네슘으로 고통없이 잡는다

“변을 보기는 하는데 시원치 않고 잔변감이 있어요.” “힘을 줘도 막히는 느낌만 들고 좀처럼 나오지 않아요.”
자녀에게도 말하기 힘든 것이 노년층의 ‘화장실 고민’이다. 나이가 들면 장운동이 약해지고 신경도 둔해져 배변이 더 어려워진다. 아무리 힘을 줘도 시원하게 나오지 않으니 결국 자극이 강한 변비약이나 관장약에 의존하게 된다. 하지만 이런 자극적 방법은 장 점막을 손상시키고 자연 배변 능력을 떨어뜨려 오히려 변비를 더 악화시킨다.
노인 변비는 3명 중 1명꼴로 매우 흔한 문제지만 대부분 부끄럽거나 병원 치료 등이 불편하다는 이유로 숨겨 만성변비나 장폐색으로 악화되기 쉽다. 심하면 뇌경색과 심혈관계 질환으로도 이어질 수 있다. 오랜 시간 딱딱하게 굳은 변비는 장에 자극을 주지 않으면서도 변을 부드럽게 만들어 배출하는 것이 좋다.
마그네슘은 우리 몸에서 중요한 역할을 하는 미네랄 중 하나다. 그중에서도 산화마그네슘은 장에서 물을 끌어당기는 성질이 있어 변을 부드럽게 만들어 준다. 또한 장을 직접 자극하지 않기 때문에 자주 먹어도 부작용이 없다. 산화마그네슘의 삼투 효과는 소장이나 대장에서 수분이 신체 내로 흡수되지 않도록 유도하고 대변 덩어리가 물을 많이 흡수하도록 한다. 결국 딱딱하게 굳은 변이 수분을 끌어당겨 부드러워지고 부피도 늘어난다. 이렇게 커진 대변 덩어리는 장을 팽창시켜 연동운동을 촉진해 배변을 더 쉽게 할 수 있도록 도와준다.
67년 전통 보령에서 배변이 고민인 사람을 위해 3년의 연구개발과 수백 회의 샘플 테스트를 거쳐 ‘보령 시원쾌변골드’를 출시했다. 이 제품은 배변 활동 원활과 장 건강에 도움을 줄 수 있는 건강기능식품으로 세계 3대 유산균 원료사인 다니스코의 17종 생유산균과 마그네슘에 부원료로 프리바이오틱스, 난소화성말토덱스트린, 푸룬농축분말을 배합했다. 시원쾌변골드는 다양한 시도에도 불구하고 배변 문제로 고생하는 사람들에게 속 시원한 해결책이 될 것이다. △잔변감이 남아 있는 사람 △변이 딱딱해서 힘이 많이 드는 사람 △평소 장 기능이 약하거나 쾌변을 원하는 사람 △가스가 차고 아랫배가 묵직한 사람 △매일 시원하게 비워내고 싶은 사람에게 권한다. 보령컨슈머헬스케어에서는 200세트 한정으로 시원쾌변골드 2개월분을 구매하는 고객에게 1개월분을 더 증정한다.
